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20/02/2023

折讓供股＝賤賣資產？

#供股 #供大 #供乾 #供錢 #領展
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　領展(00823)供股事件，坊間有意見指領展三成折讓供股是賤賣資產，其實設定供股價時有何考慮因素呢？供股計劃需配合不同的供股目的，主要包括三類，供大、供乾與供錢，每種目的會設計出不同的供股條款。

 

 （istock）

 

供大

 

　　有時候上市公司希望把一些巨額資產注入公司內，如非洲鑽石礦場或肯亞天然氣田之類，但公司本身市值或資產值太細，不成比例，因此大股東希望透過供股集資，先增大公司規模，再進行收購注資動作，此供股目的稱為「供大」。

 

　　就此目的，集資額相對高，同時又希望小股東也參與供股，做到籌集資金的效果。因此，供股價理應給予折讓，吸引散戶參與。在折讓供股價之下，新股數目需要夠多才足夠預期的集資額。由於新股數比例高，若散戶放棄供股的話，會被大幅沖淡原本的股權，此安排更迫使散戶參與。折讓、大比例供股乃「供大」的特色。

 

供乾

 

　　大股東想把公司控制權集中到自己手裡，可能往後有些動作，不想讓外人分一杯羹，但又不想作私有化，因而透過供股迫走小股東，這種叫「供乾」，代表不想公司有太多「水份」(即其他股東)。

 

　　提出供股，但又想小股東放棄供股，可以把供股價設定至貼近市價，甚至乎溢價。供股價比市價還要高，小股東傾向不參與供股。加上配合大比例供股，如1供10等大量新股數目，有效沖淡沒有參與供股的小股東控制權。大股東供股後便能大大提升控股權，做到預期效果。

 

供錢

 

　　最常見的供股目的就是要獲取資金，如這次領展供股事件，希望獲取資金以作還債或日後投資，這也是最正路的供股目的。需要獲取資金，最重要是吸引小股東供股。如領展這類有名聲的公司，另一個考慮是不想太影響供股後的股價狀態，「供錢」與「供大」都希望小股東參與供股，但兩者在計劃設計上有點不同。

 

　　要吸引小股東參與供股，供股價需要給予折讓。同時，若新股數目太高又怕大大壓低股價面值，所以供股比例不宜太高。折讓價與低供股比例，兩者相乘所得出的集資額是否足夠呢？設計供股計劃時需要重點考慮的。

 

遇上狙擊手

 

　　再深入點，供股計劃設計時，需考慮到計劃推出後的市場反應。股價每天都在變動，原先想好的折讓價供股計劃，本想得到預期效果。然而，若股價被壓低並低於供股價的話，計劃會由折讓價供股變成溢價供股，屆時小股東的供股反應便變得冷淡，隨時令供股計劃泡湯。金融海嘯時，匯豐(00005)世紀供股的峰迴路轉情節也值得回味，大家試想若當年匯豐股價被沽空至低於供股價，結果會怎麼樣？

 

　　今次領展供股事件令很多股民不滿，同時亦是一次好好的學習機會。小弟也詳細討論了折讓供股與賤賣資產兩者的分別，有興趣不妨聽聽。

 

　　相關影片：https://www.patreon.com/posts/78893889
　

 

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