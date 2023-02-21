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21/02/2023

不能讓醜惡歷史消失

#退休 #理財 #風再起時 #廉政公署 #貪污 #歷史
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　一個人，一間機構，一個城市，一個國家，若要進步，必須認清自己做錯過乜，記住，然後改過，並確保永不重犯。

 

　　所以，一定要保留歷史，一定要世世代代知道上一輩或上上上一輩做錯過乜，承受咗幾大痛苦，一切失敗經歷，千祈咪重演。

 

歷史，無論幾悲痛，都要存記，以免再重覆。

 

　　正因如此，香港曾經有好大呼聲，要保留一切官方檔案，不能讓其消失。

 

　　上周入戲院觀看電影《風再起時》（極多專業電影技巧值得欣賞！），一邊看，一邊腦海重現幕幕五六七十年代親身見證的荒謬現象。

 

　　有人話，片中扮演廉政公署高層的許冠文，在政府高層秘密會議的一番話，絕對值得今天的政府將片段買下，安排香港電台及其他電視台的官方時間不斷播放，更應放入中小學的教材中。

 

許冠文在《風再起時》飾演廉記高層，其台詞，必觸動五十歲以上香港人的心靈。

 

　　為的，讓所有人不會忘記，香港曾經是一個非常醜陋的社會，一個大部分由低層至高層的公務員皆貪污的社會。當年，此乃一個結構性文化，單純清廉的人入到去，也會被迫同流合污。

 

　　片中許冠文講咗乜呢？慷慨激昂、鏗鏘有力地指出：「香港絕不能再出現消防員冇錢收唔救火、救傷車冇錢收唔送病人到醫院……」

 

　　今天聽，好似好荒謬。實質？小弟這輩五十年代出生的，親身見到及經歷的更多。人人皆知的當然是警黑不分，個個奉旨收規。

 

 

當年警隊貪污極嚴重，肆意橫行，終被廉記整肅，立即先爆發大衝突，再紛紛逃亡。

 

　　更甚的，個個部門都收！你唔俾，一定乜都做唔成！生意做唔成，舖頭開唔成，牌照出唔到……重有，可能俾人告到黐線！

 

1967大暴動，簡接催生ICAC。

 

　　小弟七二年考車牌時，教車師傅話：「若果想一次pass，夾張$500在牌部內啦！」

 

　　當年的我，對貪污風氣深惡痛絕，幾大唔俾！終於，考足五次（當然也可能自己水蛋！）才取得駕駛執照，花去幾千元（當年好重鎚！）

 

全球皆如此，市民必定支持反貪。

 

　　上周與幾位ICAC開山祖師晚飯，講到當年的威水史，真是覺得光宗耀祖。

 

　　「阿碌，其實當年運輸署考牌部，由大到細都貪，一層層分水㗎，結果個阿頭斷正在我手囉。拉佢時，屋企人看在眼裏，真係悔不當初⋯⋯！」

 

　　另外，幾個「老廉記」也有點唏噓。因當年打貪，令不少家庭破裂（貪官雞飛狗走逃亡），更有個別高級公務員走上自殺之路。

 

 

 　　貪污警司葛柏被捕前後對比。

 

四大貪污探長，歷史不會忘記。

 

　　點解？除冇面再見人外，就是要趁未定罪時死去，以保存自己的「孤兒寡婦金」（一定罪，所有福利立即取消！），當然，更希望收收埋埋的貪污錢可免被充公！

 

　　一切悲慘又醜惡的事，實在不應再發生，也不能俾佢發生，故一定要留下當時的歷史記印，作為永恆的警告！
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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