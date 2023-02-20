  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
改朝換代Digital
智城物語創科Hot Talk智叻生活智慧城市4.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略疫市新常態夢想本應翱翔

20/02/2023

央企民企出海首站不再是香港！經濟衰退陰影逼近，港商的錢何去何從？私己錢怎可能假手於人？

#數碼營銷 #管理 #經濟衰退 #外幣資金 #自給自足經濟體 #投資 #跨境資金管理 #經濟增長 #人口紅利 #民企 #美中貿易戰 #私己錢 #央企 #新加坡 #通脹 #阿里巴巴 #企業
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　英國《金融時報》說，在過去12個月，有高達500間某國企業將總部遷往新加坡，或在新加坡成立新公司，從阿里巴巴宣布要用人民幣84億元變做新加坡第一高樓做作為全球總部看來，央企民企出海是一個不可逆轉的大趨勢，幾年前，民企央企出海，第一站是香港，現在整個形勢已經改變。

 

 

　　新加坡為企業及超高淨值人士在財富管理、法律、會計、諮詢等服務方面提供了深入廣泛的服務，在移民／居留、教育、醫療、保障、住房和生活方式等方面為超高淨值人士提供了極大的靈活性和品質。

 

 

　　當然有人會說，因為為了降低美中貿易戰風險之下的結果，但趨吉避凶是企業的天性，兩隻獅子打交，其他的動物能夠閃多遠就閃多遠。

 

　　但另一方面仔細觀察後可以發現，這些搬到新加坡的企業，不是以國際貿易為主，就是像阿里巴巴這樣在境外上市的企業，簡單來說，遷到新加坡的企業都是持有大量外幣資金，因為不想把全部資金都匯入大陸，才會在新加坡設立總部，進行跨境資金管理。

 

　　法國前總理曾經講過，未來的世界將會分為兩個獨立體，一個是中國，一個是西方民主國家，如果這個不確定性真的成為事實，中國就會成為一個極度自給自足的經濟體，其他國家的東西也賣不進這個龐大的市場，美國加徵關稅只是一個開始，美國之後，日本會跟進，印尼會跟進，歐洲也會跟進，每一個國內市場夠大的經濟體，都會跟著加築起貿易壁壘，整個供應鏈就會產生很多影響，受到損害的都是消費者，全球經濟就會蕭條。

 

　　過去30年，地球是平的，全球化前進，但是這次是反向來走，那很令人擔心，某些國家創造了自己的生態系統，美國也要打造自己的5G及防禦系統，如此一來，科技沒法相輔相成，苦的還是消費者。

 

 

　　2022年至今，中國的經濟增長遠遠低於周邊國家：越南、馬來西亞、印尼、印度等等，這是一向以高增長率傲視全球的某國極為少見的警訊，再加上中國的人口首次零增長，這是一向享受人口紅利的中國正式宣佈終結人口紅利。

 

 

　　2023年，世界可能會被割裂成兩個半年，上半年通貨膨脹的憂慮逐漸淡化，各大央行放緩升息步伐，直至徹底停止。與此同時，經濟衰退的陰影逐漸濃厚，世界銀行預計全球有三分之一經濟體陷入衰退。

 

　　美中貿易戰是一種干擾，如果沒有這種干擾，中國仍是一塊磁鐵。美中科技戰，美國全面封殺高科技產業，最後是正常的企業經營受到疫情干擾而陷入困境，這些現象都代表經濟正在處於極度的困難和挫折中，猶如在漫長的黑暗根本看不到曙光。

 

　　中國的企業家其實早早已經和全球處於同一個環境中，企業遭遇逆風，企業家要在黑暗中摸索，而全球的企業家也要在同樣的黑暗環境中煎熬，消費者信心不足，也增加了企業經營的困難，而香港的企業家呢，有過得比較好嗎？完全沒有。

 

　　香港老闆對錢特別敏感，要判斷港商的錢何去何從，必須要分清楚這是公司的營運資金還是老闆的私己錢？公司的錢可以交畀CFO打理，但打拼一世的錢好不容易才剩下的私己錢，怎可能假手於人？

 

　　這不單純是生意邏輯，人生也應該如此。做對的事，永遠比把事情做對來得重要。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多改朝換代Digital文章

你可能感興趣

#數碼營銷 #管理 #經濟衰退 #外幣資金 #自給自足經濟體 #投資 #跨境資金管理 #經濟增長 #人口紅利 #民企 #美中貿易戰 #私己錢 #央企 #新加坡 #通脹 #阿里巴巴 #企業

更多數碼新秩序文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk