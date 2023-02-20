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20/02/2023

全球評價最差食物排行榜出爐！頭2名臭氣沖天！3款上榜日本食物無納豆份！《First Love》名物拿坡里意粉竟上榜！鯡魚罐頭Top 10不入？

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Text: Sammy Leung

　　去旅行一定要吃喝玩樂，但每個地方都有不同的飲食習慣及口味，大家去旅行的時候，又有沒有試過一些中伏的食物？不過，就好像皮蛋、納豆一樣，有人覺得好吃，亦有人覺得不好吃，真的相當主觀。國際美食指南Taste Atlas近日公布全球評價最差食物，看一看這些食物，你試過沒有？

 

延伸閱讀：2022全球美食排行榜

 

　　國際美食指南Taste Atlas近日公布全球評價最差食物排行榜，快看看哪些食物上榜呢？不過每一個人的口味和飲食習慣都不同，正如榴槤、臭豆腐和芫荽，有人覺得好吃，亦有人覺得不好吃，大家看一看就好了。在全球評價最差食物排行榜100名中，大家較為熟悉的有：

 

第94名. 英國傳統食品馬麥醬Marmite

第87名. 日本的蒟蒻麵

第80名. 英國的聖誕布丁

 

蒟蒻麵 (圖片來源：zh-tw.photo-ac.com)

 

第73名. 日本的Okoshi

第71名. 日本的日式拿坡意粉

第67名. 意大利的芥末水果

第64名. 意大利的卡蘇馬蘇芝士 / 活蛆芝士

第60名. 瑞典黑布丁

第58名. 美國的candy corn

 

candy corn (圖片來源：UNSPLASH)

 

第51名. 哥倫比亞的南美切葉蟻

第39名. 丹麥的豌豆湯

第20名. 泰國酸咖喱

第12名. 瑞典鹽醃鯡魚

 

　　好不好吃，真的好主觀的，但想不到日本都有3種食物上榜，包括是蒟蒻麵、Okoshi及拿坡里意粉。而拿坡里意粉更曾在日劇《First Love初戀》頻繁出現，令到不少網友跟著製作初戀同款意粉！而第12名是很多網民都知道臭氣熏天的鯡魚罐頭，大家想不想試一試呢。

 

鯡魚罐頭 (圖片來源：UNSPLASH)

 

全球評價最差食物排行榜第1至10位

第1名. 挪威Gamalost芝士

第2名. 冰島發酵鯊魚肉

第3名. 科羅拉多州的意粉批

第4名. 薩哈Indigirka沙律

第5名. 葡萄牙的Anona da Madeira

第6名. 美國的芝士醬

第7名. 柬埔寨的炸蜘蛛

第8名. 法國的茴香糖

第9名. 加拿大的Pizza蛋糕

第10名. 瑞士的農家大麥燉豬肉湯

 

冰島發酵鯊魚肉 (圖片來源：istock)

 

　　第1名是來自挪威的芝士「Gamalost」，網上指這種芝士擁有強烈的氣味；第2名是來自冰島的發酵鯊魚肉，聽聞這帶有強烈的阿摩尼亞味。第7名是柬埔寨的炸蜘蛛，這是當地的一道小食，不少遊客都會一試；第8名是來自法國手工糖果茴香糖，每粒都充滿淡淡花香。大家又吃過以上食物嗎？有沒有一些可以一試呢？

 

 

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