  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

20/02/2023

【FX MONDAY】溫灼培：聯儲局官員再放鷹　高息持續金價難升？

#hot talk 1點鐘 #美國加息 #日圓 #澳元 #歐元 #紐元 #加元 #金價 #美元 #美匯指數 #匯市 #外匯 #鄭廣復 #FXMONDAY #恒生銀行 #溫灼培
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

 

　　美國通脹重現升溫跡象，1月PPI按月轉跌為升，而整體CPI按年升幅僅跌0.1個百分點至6.4%，反映美國通脹上升壓力未消。今年在FOMC無投票權的克里夫蘭聯儲行行長梅斯特，以及聖路易聯儲行行長布拉德均認為，3月份會議應加息50基點。美息上行前景未明，但在高息持續下，金價上升空間限制？

 

 

影片網址：https://youtu.be/wwTTwbdLXSI?t=64

 

►把時間軸拉到01:04開始 —  節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目: 

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #美國加息 #日圓 #澳元 #歐元 #紐元 #加元 #金價 #美元 #美匯指數 #匯市 #外匯 #鄭廣復 #FXMONDAY #恒生銀行 #溫灼培

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk