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20/02/2023

【今日知昔】電車將近百二歲！帶你睇睇最初嘅叮叮，再教你點搭現存最古老嘅叮叮~電車同塘西風月又有咩關係？

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    有營養得黎又輕輕鬆鬆一齊瘋嘅節目。總之關香港事嘅，我哋都會同大家八到盡，分享真正香港地嘅味道同回憶。

     

     

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笑聲笑聲，滿載叮叮~《今日知昔》今日同大家去搭叮叮。

1904年起營運嘅香港電車，而家已經差唔多120歲，我地會同大家睇下電車係唔同時代嘅外貌，講下以前嘅電車點解同「塘西風月」扯上關係？仲有介紹埋現存最舊嘅「古董叮叮」，大家有機會都可以搭下！

 

影片網址：https://youtu.be/1y6qYYa_J3A

 

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更多內容:

 

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