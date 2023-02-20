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20/02/2023

【FOCUS】流動性盛宴年　金融整頓風起

#金融監管 #流動性 #防風險
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　　當地產舉債、平台壟斷的監管風暴漸告段落，愈來愈多跡象顯示，今年的整頓重錘正指向金融。相比早前嚴查賴小民、胡懷邦、孫德順、范一飛等金融巨虎，此輪動作的背景，正值中央大開流動性水喉、鼓勵信用擴張以力撐「拼經濟」。「水」大浪急之下，如何築牢「防風險」底線，對金融運行「苗頭性、趨勢性變化」未雨綢繆，更顯迫切。

 

多間金融機構高層震盪

 

　　併購界大佬包凡上周驟然「失聯」熱議未止，周末再爆人保集團黨委書記羅熹、中行黨委書記劉連舸、國開行黨委副書記歐陽衛民齊遭免職消息。若再加上較早時工行、建行深圳分行、中原银行、中人壽、人行秘書局等多宗高層落馬消息，時機密集程度恐非巧合。

 

　　最矚目的當屬包凡，其創立的華興資本有「中國高盛」之稱，不單在滴滴和快的、美團和大眾點評、携程和去哪儿等併購案中扮演關鍵角色，亦力助京東、新浪微博、拼多多等新經濟企業上市。值得一提的是，華興資本2018年赴港上市，基石投資者之一為螞蟻金服。

 

併購界大佬包凡上周驟然「失聯」。（Baofan Weibo）

 

　　除了人事震盪，銀保監最新向中行、建行、民生銀行、渤海銀行、渣打中國等5家金融機構開出近3.88億元罰單，劍指貸款資金被挪用、重大關聯交易審議不規範等違法違規行為。

 

「水」源足防套利炒作

 

　　種種事件，看起來各自獨立，但實際都有一共同背景，即中國2023年注定迎來洶湧澎湃的流動性盛宴。繼1月新增人民幣貸款達4.9萬億刷新歷史紀錄後，人行上周五（17日）通過7天期逆回購淨投放6320億元，同創此口徑投放紀錄新高。

 

負責金融監管的一行兩會新掌門人選亦快揭盅。

 

　　「水」源充足，但要確保百川歸流、惠及實體，而非金融套利和炒作風險資產，挑戰不小。為此，銀保監及人行周六（18日）發布《商業銀行金融資產風險分類辦法》，對銀行實行差異化監管，旨在有效防範化解銀行業信用風險，提升服務實體經濟水平。

 

　　隨著新一屆政府即將登場，負責金融監管的一行兩會掌門人選亦快揭盅，此輪金融整頓範圍及烈度會否升級，料很快見端倪。

 

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