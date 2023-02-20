20/02/2023
港人最想收到生日禮物Top3！買禮物／請食飯公價幾多？最唔想收到no.1禮物竟然係呢樣！超過一半女士其實唔想收花？
每逢和另一半過生日、情人節、周年紀念，準備禮物時都是最煩惱的，怕對方不喜歡的、用不著、已經有的，所以每一次買禮物，可能真的是讓人最頭痛的。大家今年情人節送了甚麼給另一半呢？早前有機構公布了一項「港人送禮及慶祝習慣調查」，結果發現超過一半人最不想收到的禮物是這一樣！大家真的是小心，不要「踩中地雷」！
資訊媒體 Anniversary.ESDlife 於2022年9月在香港進行一項有關「港人送禮及慶祝習慣」的調查，一共2,047位受訪者，了解大家送禮及慶祝的習慣與消費模式。
港人最重視生日：7成男士重視另一半生日
調查顯示，港人最重視的紀念日是「生日」：
● 自己生日（69%）
● 家人生日（68%）
● 另一半生日（66%）
而72%男士相比自己的生日，他們更重視另一半生日；而77%女士則較重視自己生日。而隨年紀愈大，香港人便會開始變得最重視家人生日。而大家首選會送上生日蛋糕。
(圖片來源：UNSPLASH)
生日買禮物的人比聖誕節多 近8成受訪者買禮物會感到苦惱
説到送禮，有72%受訪者表示會於生日買禮物送給人，但只有58%會買聖誕禮物；其他送禮日子分別為「母親節」（42%）、「農曆新年」（41%）、「新屋入伙」（31%）及「父親節」（28%）。當你都為買禮物而苦惱時，原來近8成受訪者跟你一樣，他們買禮物時會感到很苦惱，不知道買甚麼才好。
(圖片來源：UNSPLASH)
港人最想收到的生日禮物是這樣！
但港人最想收到的生日禮物第一位到底是甚麼呢？
第1位：電子產品及相機（71%）
第2位：皮具（57%）
第3位：首飾（56%）
不過，分開男女來看，女士最想要是主要為首飾、皮具、電子產品、相機。而男士方面，則想收到電子產品、相機、家具、家用電器及皮具。
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇