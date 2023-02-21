公院多16支手術燈有風險 中大醫院2手術室也須停用

【晴報專訊】聯合醫院冧燈風波蔓延，醫管局再揭同廠不同型號手術燈，有16支的螺絲或有風險，佔整體逾3成。據了解，為確保螺絲品質，替換螺絲要從法國運港。醫衞局指事故不能接受，責成醫管局管理層檢討信息公布流程。

聯合醫院上周六有手術燈塌下（資料圖片）

聯合醫院上周六（18日）發生罕見冧燈事故，1名麻醉助理受傷。醫管局高級行政經理（工程）源柏樑昨指涉事燈具2015年啟用，連屏幕約重100至200磅，去年12月已定檢，事發後揭發連接天花基座的6口螺絲全斷裂，「燈具支架靠螺絲與基座連接，當燈具移動，若螺絲鬆脫或因不受力有機會斷裂。」但他強調螺絲鬆不一定等同有問題。

按衞生署文件，涉事燈具由Getinge生產，型號為「VOLISTA 600 STANDOP」，已分銷公院、私院及日間醫療中心。醫管局昨稱29支同型號燈具中，有12支螺絲鬆脫，涉4個聯網；至傍晚再補充，連同上述12支，同廠各型號50支手術燈中，有16支螺絲可能存在風險。

當局要求廠方加密檢查

局方已要求Getinge加密至每1至2周一檢，且會檢查其他廠牌燈具，料數日內完成。另有消息透露，涉事手術燈有8支與聯合出事燈具同款，8支為其他型號，共7間醫院受影響。

醫管局總行政經理黎靖匡指，有16間手術室要停用，涉不同聯網，小量預約手術要改期。醫衞局局長盧寵茂指，手術燈出現嚴重事故「絕對不能接受」，要求醫管局全面檢討管理層的危機管理及信息公布流程，並提交檢討報告。

據悉，為確保質素，替換螺絲會改用另一批次，正待從法國運抵。本報翻查廠商保養指南發現，一般維護建議每年一檢，但懸掛安裝螺絲、延伸臂螺絲為每6年一檢。保養承辦商Getinge回覆指，正按醫管局要求，集中精力對所有設備進行大規模檢查。

風波更蔓延至私院，中大醫院指昨安排供應商檢查同廠手術燈後，發現2間手術室有潛在風險，已即時停用。有同型號燈具的養和指，工程部已確定安全無誤，生產商會再檢查。聖保祿醫院指手術燈非同型號，工程部已檢查，並已邀保養人員再檢查。港怡、浸會、荃灣港安、嘉諾撒、明德國際、寶血及播道醫院指，無使用同廠手術燈。