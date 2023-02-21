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21/02/2023

遭DJ梁文禮狂踩個唱後改口「示愛」 梁詠琪豁達回應：有好大進步空間

#梁文禮 #梁詠琪 #演唱會
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　　【晴報專訊】梁詠琪（Gigi）一連三場《時間遇上我們》演唱會前晚圓滿落幕，惟尾場開騷前爆出是非，看首場的商台DJ梁文禮被爆公開讚賞Gigi，背後卻在私人FB留言狂踩，網民鬧爆他是「雙面人」。Gigi完騷後大方回應，表示接受每個意見，力求進步；梁文禮昨日開咪時亦公開向Gigi道歉，自言全因太「肉緊」才留言批評。

 

Gigi（右）前晚未受是非影響心情，與嘉賓Sammi手拉手邊行邊唱。

 

　　梁詠琪相隔五年再次舉行紅館演唱會，連日獲不少圈中人捧場，社交網亦有大量片段及靚相流傳。商台DJ梁文禮是首場觀眾，他曾在IG公開大讚Gigi「好靚」，但被揭同時在私人FB狂踩Gigi個唱「個flow差、歌編得差、舞差」，並狠批Gigi唱功差，「連《愛自己》都入唔到呀！」他坦言當晚看到坐立不安，又謂唯一優點是Gigi的短髮及身形很美，「將啲醜嘅衫都carry得好，好似呢件『着上一張抹完鼻血嘅紙巾』咁。」

 

 

Gigi穿上的紅白歌衫，被梁文禮私下形容為「一張抹完鼻血嘅紙巾」。

 

Gigi：已盡最大努力演出

 

　　Gigi前晚未受是非影響，在尾場落力演出，與嘉賓鄭秀文（Sammi）開心互動。身穿紅黑色「蝴蝶裝」連身裙的Sammi說：「我今日（前晚）特登揀咗呢條裙，條裙好似蝴蝶，好似Gigi咁不斷蛻變，由《百分百感覺》到依家成為一個女兒嘅媽媽，Gigi將最好嘅自己交畀歌迷。」Gigi表示十分欣賞Sammi做任何事也付出200倍努力，二人合唱《我們都是這樣長大的》。Gigi前晚encore兩次，唱出《高妹正傳》後結束個唱。

 

　　對於梁文禮明讚暗踩，Gigi大方回應︰「好似一套電影上映，都有好同唔好嘅評價，我覺得唔緊要，最緊要我喺當中盡咗最大努力，每個意見我都接受，的而且確我認為自己仲有好大嘅進步空間，我會不斷力求進步。」覺得梁文禮是「雙面人」？她說：「其實我無睇，私底下亦唔係好認識，所以做好本份同眼前工作就夠。」不過，演唱會出品人陳家倫寸爆梁文禮：「佢好出名㗎？一個DJ咋，佢係咪對時裝好有研究？對音樂好有研究？唔係吖嘛，如果佢唔係呢兩瓣嘅翹楚，我當係一個普通人批評或畀意見，唔想回應一個普通人講嘅嘢。」

 

　　梁文禮昨午如常主持電台節目，他甫開咪即說︰「我想對團隊、對梁詠琪講句唔好意思，第一日睇完好肉緊，就喺自己平台寫咗應該點做，有少少意見。」他找來DJ雲妮幫手，轉發長文訊息向Gigi解釋︰「我send咗好大段文字道歉，有話點解咁肉緊講…我唔係作為outsider或主持去狠批，我一路好鍾意佢啲歌，啲歌陪伴我生活、經歷，同埋面對種種問題，肉緊聽先會有回應。其實係向梁詠琪示愛，好支持佢，希望之後可以見面，歡迎佢之後上嚟我哋節目傾偈見面。」就梁文禮道歉，Gigi經理人昨日回覆本報說︰「Gigi剛完成演唱會，我讓她這幾天在家好好休息。事情就讓它告一段落吧…Gigi也在不斷力求進步，大家有目共睹，大家都放低向前行吧！」

 

Gigi老公Sergio、女兒Sofia及母親連續三晚支持。

 

台灣男星王大陸與大馬女友蔡卓宜專程來港撑Gigi。

 

 

轉載自: 晴報

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