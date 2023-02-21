限時搶！HK Express台灣平機票單程$198！台北／台中／高雄來回連稅最平$1,197起！Open Jaw都得！

終於等到台灣開關喇！陸委會早前公布，由 2 月 20 日起當地放寬防疫限制，開放港澳人士入境觀光，HK Express 隨即推出台灣機票的快閃優惠，不論是台北、台中或是高雄，單程機票統統低至$198，而且可選 Open Jaw，去程飛至台北、回程由高雄返港都無問題，來一趟寶島環島遊！

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HK Express 近日推出台灣快閃機票優惠，台北、台中及高雄 3 城市的單程票價低至 $198，而且旅遊日期橫誇整個 3 月，毋需使用優惠碼就 book 到！以來回台北機票為例，連同稅後，最平每人只需 $1,197 起便能直飛台北。而且早、午、晚都提供航班，若選在早上 7 點半出發、晚上 9 點半回程，已經可以玩到盡！官網所見，就算在星期六、日上機，同樣找到 $198 的優惠票價，只是航班時間相對不吸引。

HK Express 的台北、台中及高雄單程票價低至 $198，而且旅遊日期橫誇整個 3 月。

來回台灣機票最平低至 $1,197 起，若額外加購 20 公斤行李，機票連稅後亦不過 $1,777。

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最吸引是這優惠可以 Open Jaw，一張機票選兩個不同城市出入，去完台北夜市掃街食胡椒餅、地瓜球，再漫遊高雄文青打卡景點，來回機票最抵價同樣是 $1,197 起，weekend 快閃台灣都抵！

預訂日期：即日至2023年2月22日（23:59）

旅遊日期：2023年3月1日至3月31日