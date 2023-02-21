ChatGPT | AI聊天機械人萬能？寫信、解答超難數學題、仲可以Plan旅遊行程、教煮餸？效果如何？一文睇清ChatGPT搞鬼功能+註冊方法

AI聊天機械人「ChatGPT」自去年底推出後，隨即風靡全球！由簡單聊天對話、翻譯、講故事，甚至做功課、為程式Debug等……ChatGPT都統統可以做得到！究竟ChatGPT是何方神聖？日常有甚麼用法？如何在香港使用ChatGPT？即睇！

ChatGPT全名為「Chat Generative Pre-trained Transformer」，是由OpenAI開發的一個人工智能聊天機械人程式。ChatGPT以文字方式與用家互動，只需在程式向AI提問，AI即會以文字回覆。而令ChatGPT全球爆紅的原因，莫過於它可以寫出相似於真人程度文章的功能，求職網站Glassdoor曾為此作調查，發現在約4,500名受訪者中，已有近30%人在工作時使用ChatGPT！

究竟ChatGPT「有幾勁」？綜合ChatGPT官方網站和各大討論區網民的分享，聊天、寫信、Debug等已是小意思、小兒科！不少人會用ChatGPT來寫劇本、作曲、訂制餐單、寫論文等，值得一提的是，有網民更用ChatGPT來計劃旅遊行程，夠晒過癮！

6大ChatGPT日常用法：

1. 解答日常數理問題

根據ChatGPT官網顯示，AI可以為用戶解答各種物理或數理問題，比Google大神更清晰準確！

AI解答何謂「費馬小定理」

（圖片來源：ChatGPT）

2. 寫信／情書

不少人也開始用ChatGPT來寫商業書信和求職信。早前曾有科技公司McAfee曾在情人節前夕訪問來自9個地區的5,000名成年人，當中有26%受訪者稱有意在情人節使用ChatGPT代筆！

AI可助用戶寫信，十分方便

（圖片來源：ChatGPT）

3. 為電腦程式除錯

ChatGPT除了可以編寫電腦程式，亦可以為用戶「Debug」，協助找出錯處，省略大量時間。

（圖片來源：ChatGPT）

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