全職月薪達$2.5萬 物管飲食業搶手 招聘會2800空缺吸千人

【晴報專訊】隨着社會復常，各行各業人手需求漸增。基督教勵行會昨舉辦招聘會，33個品牌提供約2,800個酒店、飲食業等職位空缺，全職月薪高達2.5萬元，兼職時薪高達$100。

招聘會有18間企業、共33個品牌提供約2,800個職缺。

求職者可即場面試，全日有近1,000人次入場，共收回約400份申請表，其中近100人即場獲聘。

基督教勵行會培訓服務科副總監李國偉

基督教勵行會培訓服務科副總監李國偉指，招聘會有18間企業、共33個品牌提供約2,800個職缺；全職月薪高達2.5萬元，兼職時薪高達100元；求職者可即場面試。逾200人提前在網上預約求職，最多人求職的行業為物業管理及飲食業。

酒店業望吸轉行人才「回巢」

香港九龍東皇冠假日酒店人力資源經理李志民稱，隨着本港與各地通關，酒店業迎來復甦，上周末酒店入住率達8成，惟疫下有約1成員工流失，現開放約30個空缺，以全職前堂、房務和餐飲佔最多。他說，明白同行招聘競爭大，冀吸納已轉行的同事「回巢」，全職月薪亦由過去1.6萬元起，加至1.7萬至1.8萬元或以上。

亞洲國際餐飲集團人事及行政主任招小姐稱，集團將開更多分店，加上通關後不少同事北上探親數月，致空缺增加，故旗下10多個品牌，包括樂意、百分百等，均招聘店長、侍應、廚師等；全職侍應月薪達1.6萬元。

零售疫下受創 進修後冀月薪逾2萬

盈健醫療助理人事經理黃先生亦說，疫情下診所門診服務需求增，加上有大型醫療中心4月開幕，故開放逾50個職位，包括全職牙科醫務中心助理或見習助理，月薪達1.6萬元。

何先生因零售業在疫下受重創，早前曾去進修，昨日他到招聘會碰運氣，並到心儀零售公司攤位見工，盼月薪可達2萬元以上。過去從事酒店業的李先生說酒店業人手需求增，料更易搵工，目標為房務或樓層督導職位，盼月薪達2萬元以上。