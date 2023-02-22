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22/02/2023

涉基因嬰案曾入獄 賀建奎獲批高才通 當局補鑊宣告其簽證無效

#基因編輯嬰兒 #賀建奎 #高才通 #刑事 #入境處
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　　【晴報專訊】曾掀起基因編輯嬰兒爭議，在內地因無牌行醫被判囚3年的學者賀建奎，昨開記者會承認，申請「高才通計劃」來港獲批，引起外界譁然。勞福局局長孫玉菡昨晨無評論個別個案，但承認「高才通」無要求申請人申報刑事紀錄，指入境處處長作最後把關。

 

「高才通」已接過萬宗申請，已處理個案中逾9成獲批。（資料圖片）

 

　　入境處昨晚急補鑊，今起要求申請人須申報定罪紀錄，已提交申請但未獲批的亦要補交資料。及後入境處處長亦宣告他的簽證無效，並會進行刑事調查，以作跟進。

 

　　賀建奎昨表明，正聯絡本港學術及研究機關尋找就職機會，續研究罕見遺傳病基因治療；有學者指，院校對學術倫理有問題的求職者，會較有保留。

 

賀建奎2018年在港出席學術峰會時，稱透過基因編輯令嬰兒先天具愛滋病免疫力，全場譁然。（資料圖片）

 

　　賀建奎在2018年底自爆透過基因編輯技術，試圖令一對嬰兒胚胎先天具愛滋病免疫力，事件震撼全球科學界，研究被指違紀違法，賀翌年被任職的南方科技大學解僱，同年12月因非法行醫罪成判入獄3年，去年4月刑滿出獄。

 

冀來港研基因治療 稱會遵守倫理道德

 

　　到最近有報道指，賀建奎申請「高才通」來港獲批，他昨午在北京見傳媒，承認本月初提交申請，一周後獲批，認為香港是自由、繁榮、包容、開放城市，亦「看好香港的未來」，正聯絡香港的大學、科研機構和公司尋找合作機會，冀繼續從事罕見遺傳病基因治療的研究，強調科學研究會遵守倫理道德及國際科學共識，若有合適機會將考慮來港，但暫無計劃在港長居。

 

　　孫玉菡昨晨稱，不評論個別個案，強調入境處處長會作最後把關，任何申請若有不實陳述或提供資料與事實不符，都會被視為無效。即使已發簽證，處長也可註銷，但承認毋須申報是否有犯罪紀錄。他稱，「高才」定義已很清晰，外界關注的是個人資料申報，處方會不時檢討申請流程。至晚上局方即稱，今起須在電子申請表上申報是否有刑事定罪紀錄；已遞交但未批申請亦要補交相關資料；但無交代會否重新審視賀建奎的簽證。

 

　　孫上周三（15日）稱，「高才通」自去年12月底推出以來，已接過萬宗申請，已處理8,400宗，其中7,700宗獲批，意味9成以上獲批。計劃分3類申請，賀昨無明言自己屬哪類，但翻查其資料，他2006年在屬百強大學的中國科學技術大學本科畢業，若今年2月提出申請，而過去5年他有近2年半時間在囚，推斷未必符B類或C類申請，故或有機會循A類即年收入達250萬港元或以上的申請。

 

　　選委界立法會議員江玉歡指，案底是基本審查問題，以往工作簽證要求先有僱主擔保，惟「高才通」無相關要求，相信市民及僱主皆期望政府把關，起碼要求申請人作聲明，否則日後追究無門。另一選委界議員黃錦輝亦認為，應先查問是否有案底，再判斷是否批准申請。但本身是資深大律師的行會成員湯家驊認為，「高才通」非移民計劃，相信犯罪紀錄非重要考慮，但同意可作檢討。

 

大學重視操守誠信 料對聘用有保留

 

　　對賀不排除來港發展，本身是中大工程學院副院長的黃稱，大學無聘用任何有案底的教職員，相信涉學術倫理的定罪較難獲接納。中大生命倫理學中心榮譽顧問區結成亦指，大學重視學者科研誠信，若學者或相關機構曾有誠信問題，未來研究成果和產品都會蒙陰影，相信院校處理亦會較審慎。

 

　　本報昨向多間大學查詢有案底求職者處理，中大指聘用政策與業界最佳做法接軌，亦期望員工保持優良操守；城大亦指重視教員操守，會以最嚴格國際標準處理教員聘任、升遷等事宜。

 

為來港產子申請 內地孕婦也獲批

 

　　內地「小紅書」平台流傳，有懷孕27周內地孕婦聲稱申請「高才通」獲批，並貼出通行證資料，計劃來港公院產子，承認是看中本港教育配套。記者向多位公院及私院婦產科醫生了解，各人均稱無特別留意孕婦循以何種簽證來港，但靳嘉仁醫生稱，通關後有較多年輕、首次懷孕的內地孕婦來港產檢，她們可用英語交流，可主動提要做何種產檢，並計劃留在私院分娩，相信其教育程度較高，家底亦較優厚。

 

　　「高才通」規定申請人可帶同受養人來港，但要保證有能力為後者在港提供遠高於基本水平的生活和合適居所，但無提及申請人若懷孕來港產子的安排。醫管局指，持有效香港身份證人士即屬「符合資格人士」，可按相關收費率繳費。有公院婦產科醫生認為，「高才通」應吸引人才來港工作，若孕婦來港只為產子便有違政策原意，且「高才通」A、B類申請不設配額，變相難評估內地孕婦若大量來港產子對公院的影響，認為有必要設限或堵塞漏洞。江玉歡亦認同，雖不能禁止人才在港2年期間生育，但要確保她們長遠留港，否則會影響社會資源分配。但醫療衞生界議員林哲玄指，本港應歡迎高端人才來港「落地生根」，認為有助解決人口老化及學校收生不足等問題。

 

 

轉載自: 晴報

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