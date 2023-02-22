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22/02/2023

3月股災？

#股災
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　　投資者知有10月股災，但就少談到3月也可有股災。最貼緊3月股災的，也只是:三興四旺五窮六絕七翻身，即是3月仍可興，要到5月才跌。但今年3月美國可以有個股災，中港有無就要走著瞧。

 

（istock）

　

　　有無股災，看有幾多錢入市，錢多人傻股便升，錢少人呆市便立。圖一是美國散戶每月入市的錢碼，所見的是1、2月，散戶入市勁，3、4月便水乾，5、6月再湧多一湧，散戶資金就自市場逐步撤出，到12月便沽到開巷。

 

 

　　美散戶資金這個流進流出模式是有解釋的。每年12月，美投資者會沽出手上的蝕本貨，以求以蝕來博稅務減免。到翌年1、2月便入市揸回些貨，到3、4月，是交稅期，一般會沽出些貨去籌錢交稅。交完稅又身痕，在5、6月時，再買些貨，之後散戶就基本床頭金盡，無錢入市。直到同年11、12月又要沽蝕本貨，以蝕來博稅務減免。

 

　　既然年年如是，為何今年3、4月，美國可以有股災？因為今年美國散戶是餓股餓壞了。

 

　　圖二是近兩年的美國散戶資金出入市，因2021年美股市旺，散戶一直買買買(有得賺嘛)，買到2021年的11月及12月才出貨。但在2022年1、2月沒有太多資金入市，因為1月美通脹已升得不亦樂乎。2月，俄烏開戰，3月美國加息，於是散戶資金就未敢入市。直到2022年12月，散戶買貨不多，12月沽貨也不多。但到今年1、2月便不同了。他們大舉入貨，每天有15億美元去買貨，是有紀錄以來最高的金額（圖三至圖五）。

 

 

 

 

 

　　為甚麼今年1、2月時散戶大手入市？

 

　　看小股表現便知（圖六），因為小股勁升有得賺嘛！

 

 

　　這些散戶也是有點聰明的，他們不全揸股，而是炒這些股的股權，形成近來不少一日鮮的股權買賣。有統計，散戶的平均持股權時間是6小時左右，正是不在乎天長地久，只在乎快快炒一回。

 

散戶資金佔大市20%

 

　　這些散戶資金額只佔大市成交的20%，跟機構投資者的坐定定的80%資金額比，是基本上應是狗尾搖不了狗頭（圖七）。但世事就是有時可以狗尾移到狗頭的，年前的Game Stop、Bed Bath & Beyond便是。這些之前名不見經傳的小股，能牽動大市，是因為這些散戶+小股，牽動了市場流動資金的寬緊。如因緣湊合，就像年前，一夜間，將美國的隔夜拆息率，一下子扯升至10厘，美股就跟著跌了20%。歷史會否重演，誰也說不準，但看看圖八究竟是散戶資金跟S&P走，還是S&P跟散戶資金走？或許也不用太介意，只要知道兩者會如影隨形便是。

 

 

 

　　跟着便看圖九，由2014年至2019年及2020年到今時的散戶資金每月入市走向，3月起美散戶資金都是撤出的。美股將如何？自己執生，因歷史可以重覆但不會簡單重覆。

 

 

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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