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22/02/2023

共享空間辦公！鼓勵各抒己見！傳統物流集團招攬新一代，開拓網上商機！UFL行政總裁：「變幻才是永恆！」

#求職招聘 #企業文化 #職場技能 #新經濟 #商業 #彈性工作 #行政管理 #數碼營銷 #零食
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　　傳統物流業給人的印象，往往是很辛苦、需要做粗重工作，這難免令年輕人卻步入行。但主打傳統倉儲物流、擁55年歷史的聯邦航空貨運集團（UFL Group），自2018年創立一站式網店物流服務e+Solutions（ePlus）後，以開放式辦公環境及自由自主的工作文化為賣點，吸引不少年輕人才進軍物流界。

 

除重用年輕人外，UFL Group也有眾多在職逾40年的資深員工，行政總裁王國亮認為能夠長期留住人才的原因，是該公司提供了一個合適的平台、低工作壓力環境讓他們發揮所長。（陳卓賢攝）

 

　　網購是新世代的日常，對物流業也是一個龐大商機，但UFL行政總裁王國亮作為物流界老行尊，他坦言自己對網絡世界並不熟悉：「時下年輕人自小就接觸網絡世界，他們更能了解及掌握各種網上趨勢和環境變化，懂得如何與網友交流，所以在成立ePlus時，已決定重用年輕員工作為團隊骨幹。」

 

共享空間環境 利員工「度蹺」

 

　　ePlus團隊的日常工作，並不像傳統物流人員般需要跟單、查船期和安排訂貨量等，而是進行各種數碼營銷（Digital Marketing）工作，包括拍片、網頁管理、內容創作、數據分析，以及在社交媒體上發帖文「吸Like」宣傳等需要創意的工作。

 

　　為提供一個有利員工「度蹺」的舒適環境，王國亮亦參考不少外國企業的共享工作間設計，作為ePlus的辦公室環境。例如以乒乓球桌作為會議室的大枱，及在窗邊放置單車機，方便員工輕鬆運動；如需要休息，也可到特色卡座「Hea」一下，或到圖書櫃揀選各種小說閱讀。

 

　　王國亮相信，年輕員工尤其需要自由的工作空間和彈性工作模式，因此這也是建立企業文化不可或缺的元素。他笑言：「在參考其他公司的共享工作間時發現，不少外國員工都是面帶笑容工作，我都希望自己的員工上班時也會同樣開心。」

 

　　除有無限量零食和咖啡供應外，ePlus的員工並沒有固定坐位，可隨時在任何座位上工作，自由地在不同角落與同事交流，這種靈活安排也有利他們隨時隨地獲取創意靈感。

 

e+Solutions的工作環境打破傳統辦公室風格，參考了外國不同共享工作間而設計，尤其適合新一代員工；同時也提供地方予客戶前來租借場地，進行拍攝產品和拍片等宣傳工作。（陳卓賢攝）

 

投放資源創新 「變幻才是永恒」

 

　　問及管理年輕員工的技巧，王國亮認為有別於20至40多年前的「打工仔」，多數認為只要完成上司指令的工作就足夠，惟現時的年輕人所追求的遠不止於此。

 

　　他指出，年輕人希望自己的工作有發揮和參與的空間，而且需要渠道表達自己的想法，希望爭取公開和平等的待遇。因此和員工開會時，他十分歡迎公開討論，讓大家各抒己見，減少不必要的規範。

 

　　成立ePlus一類新經濟部門，以至如何管理和制定營銷策略等，對於傳統物流企業絕非易事，但王國亮深信「變幻才是永恒」，不可能永遠只走一條路。

 

　　他認為不應該怕輸時間、金錢，而選擇原定踏步，惟有「夠膽去試」才能走出新的道路、發現新的機會。他也十分鼓勵員工作出不同新嘗試，並投放資源進行各種商業實驗，例如最近ePlus就開始探索製作定格動畫（Stop Motion）影片的可能性。

 

e+Solutions的工作環境打破傳統辦公室風格，參考了外國不同共享工作間而設計，尤其適合新一代員工；同時也提供地方予客戶前來租借場地，進行拍攝產品和拍片等宣傳工作。（陳卓賢攝）

 

 

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