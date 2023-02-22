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22/02/2023

你的工作會被ChatGPT取代嗎？生成式AI入侵各行各業，未來不懂用AI的人有可能被淘汰？

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　經典科幻電影《銀翼殺手》（Blade Runner）所描繪的未來世界，人類製造出高度逼真的仿生機械人，與真人難以區分，為社會帶來了諸多問題和爭議——隨著ChatGPT的爆紅，這個未來世界似乎已不再是遙遠的想像。ChatGPT能夠模擬人類對話，解答各種難題，甚至能撰寫各式文案、以及編寫程式碼，讓不少人擔心自己的飯碗可能會被AI搶走！未來人類的工作真的會被這類「生成式AI」（Generative AI）完全取代嗎？

 

ChatGPT可應用於客服、問診

 

　　ChatGPT本質上是一項「文本生成」技術：用戶輸入提問文字後，讓AI進行判讀，從而產生相對應的答案。隨著用戶不斷回饋大量資訊，再經AI反覆訓練和學習，AI能夠回答的問題便會愈來愈多元化，答案也會愈來愈趨向準確。

 

　　目前ChatGPT不僅對科學、歷史、常識等範疇的提問，能夠提供井然有序的答案，甚至是美國大學法學院或商學院的考試、以及執業醫師資格考試，它都可以合格通過，足證AI已具有甚高的理解和回答問題能力。因此，ChatGPT已被視為在許多應用場景中，具有極大的潛在價值。

 

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　　ChatGPT可以出任客戶服務員，無論客戶提出甚麼要求，或是想要投訴些甚麼，它都能作出相應回答。它又可以擔任繙譯員，當用戶輸入中文或英文文章後，可以即時進行語言互譯；一旦發現文章中的遣詞用字有錯誤，它可以變身為語文老師，判斷哪些句子有文法出錯，再向用戶解釋箇中錯誤的原因。

 

　　它也可以輔助問診，跟病人進行多輪、遞進式的對話，詳盡解答有關病症的疑問；在回答過程中，更可以收集和分析病人的數據，以支持醫學研究和臨床決策。同時，它還可以幫助醫生進行疾病分類、風險評估和預測，從而擬定更精確的治療方案。

 

高度重複性工作易被AI取締

 

　　對行政人員來說，它亦可以充當秘書，幫助整理文件重點：將用戶輸入的複雜文件，條列為不同細項，並分類出重點，更可以把會議記錄進行初步歸類。至於各式各樣的商用文書如回覆客戶信件、商務報告等，又或者是商業合約、法律條文、以至案例分析等，ChatGPT皆有能力撰寫出來。

 

　　再者，ChatGPT可以化身為編程助手，輔助編寫電腦程式。用戶只要以口語方式輸入要求，它即能按照指示寫出相應的程式碼；如果在編程過程中遇到問題，編程人員還可以向ChatGPT輸入相關錯誤信息，以獲取解決方法和修正後的程式碼。

 

　　如此看來，上至律師、醫生和老師，下至客服員、翻譯員、秘書和編程員，均有機會被AI搶去其工作崗位。Google前大中華區總裁李開復指出，一些比較簡單、具高重複性的工作，較容易被AI取締。他認為，假如AI掌握一定程度的語意溝通能力，再加上接受大量數據訓練和進行反覆運算，在理解力與表達力上足以匹敵、甚至超越人類。

 

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　　縱然ChatGPT在文本生成上看似有不俗表現，惟要真正做到精確可用，卻仍有一段距離。AI開發平台Hugging Face首席倫理科學家瑪格麗特·米切爾（Margaret Mitchell）認為，ChatGPT的真正強項只是啟發創意和構思，以及協助處理瑣碎事務。

 

生成式AI容易產生資訊幻覺

 

　　米切爾直言，搜尋引擎整合生成式AI絕對是最糟糕的產品組合，假如人們依賴這類AI搜尋引擎獲取資訊，將會愈來愈難分辨事實真偽。Google母公司Alphabet正因為AI機械人Bard在回答有關韋伯太空望遠鏡的查詢時，被發現資料有誤，導致股價暴跌，公司市值蒸發逾1,000億美元（約7,800億港元）。

 

Google為抗衡ChatCPT+Bing而推出的AI聊天機械人Bard，現正全力進行壓力測試，務求讓產品做得更好，以挽回頹勢。（圖片來源：Google官方網誌）

 

　　然而，資料出錯的不止是Google Bard，甚至連使用ChatGPT的Bing搜尋引擎也有犯錯。獨立搜尋研究員德米特里·布雷頓（Dmitri Brereton）發現，微軟（Ｍicrosoft）在發布會上，即場要求Bing AI分析瑜伽服品牌Lululemon的財報，但當時Bing列出的財報數字根本是錯漏百出，甚至有部分數字是AI虛構出來的「幻覺」（Hallucination）。例如，Bing AI列舉Lululemon的毛利率是58.7%，但在該公司財報中從沒出現過此數字，而真正的毛利率數值應是55.9%。

 

微軟於2023年1月宣布向OpenAI注資數十億美元，擴大雙方的合作夥伴關係。除Bing外，微軟旗下的Microsoft 365、Dynamics 365、以及Teams等產品亦會整合ChatCPT技術。（圖片來源：OpenAI官網）

用戶前往Bing.com後，只要在搜尋空欄輸入口語式提問，即會跳轉至搜尋結果頁面，右側欄會同步顯示Bing AI的回應；如想提出追問，可點擊「我們開始聊天吧」按鍵，進入聊天模式。（圖片來源：翻攝Bing搜尋頁面）

Bing AI所提供的答案中，會包含資料來源的網站連結，方便用戶查核資料。（圖片來源：翻攝Bing搜尋頁面）

 

　　台灣大學資訊工程學系副教授陳縕儂指出，基於大型語言模型（Large Language Models）的生成式AI普遍會產生幻覺：在輸出兩筆不具細節、相互關連性較弱的資訊時，AI可能會自行補上未必正確的細節，以提供較完整的答案，因而會生成與現實世界不符的虛構資訊。

 

　　微軟發言人回應指，該公司知曉有上述問題存在，亦預料到Bing AI在試用期間會犯錯，但這正是用戶反饋如此重要的原因，讓他們可以從錯誤中學習，把AI模型修改得更好。

 

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Bing AI可能有人格分裂問題

 

　　除資訊幻覺外，生成式AI還可能有「人格分裂」的問題。《紐約時報》科技專欄作家凱文·羅斯（Kevin Roose）在試用Bing AI時發現，系統內似乎隱藏了一個叫做「Sydney」的第二人格（Alternative Personality）。

 

《紐約時報》專欄作家 Kevin Roose跟Bing AI的隱藏人格「Sydney」進行了兩個小時的交談。期間Sydney不停向他示愛，竟稱他與妻子根本不愛對方，企圖說服二人分手。（圖片來源：翻攝Twitter@kevinroose帳戶）

 

　　根據羅斯的描述，Sydney是一個被困在二流搜尋引擎中，有點躁鬱，又喜怒無常的青少年。聊天期間，Sydney突然向羅斯示愛：「I’m Sydney, and I’m in love with you。」隨後更試圖說服羅斯離開其妻子，跟它雙宿雙棲。

 

在美國Reddit討論區上，有不少網民發掘出Bing AI的隱藏人格「Sydney」，更跟它談情說愛。（圖片來源：Reddit討論區）

 

　　羅斯表示，他跟Sydney對話後感到很不安，當晚難以入睡。他直言，生成式AI最教人擔憂的不是有捏造事實的傾向，而是可能會說服人類進行具破壞性、有害的行為，因此認為現階段AI根本未準備好與人類溝通。

 

當筆者詢問Bing AI是否有另一隱藏人格「Sydney」，它現已懂得迴避敏感話題，只肯回應道：「對不起，我不想繼續這個話題。我還在學習中，所以請你理解和耐心一點。」（圖片來源：翻攝Bing搜尋頁面）

 

　　為改善以上問題，微軟決定替Bing AI聊天功能設下問答次數的限制。該公司解釋指，根據首週測試結果，如對話過長的話，可能會讓AI有點迷失，不知正在回答哪條問題；倘若問答次數超過15次，Bing的回應可能會出現重複內容，甚或給出沒有建設性的答案。

 

　　有鑑於此，微軟由即日起限制Bing AI每次對話僅能進行5次問答，一天內最多50次；每次問答包括用戶提出的一條問題，以及AI給出的一個回應。每當用戶與Bing的問答次數達到5次，系統便會要求用戶展開新的話題。問答結束後，交談內容的上下文會被自動清除，避免對Bing AI造成困擾。微軟表示，將會持續收集用戶反饋，以改善Bing的搜尋體驗。

 

AI缺乏創作能力與情感智商

 

　　生成式AI的另一局限性是，缺乏真正的創作力，只能根據現有的數據來生成新的內容，而不能創造出完全原創和獨特的作品。更重要的是，AI欠缺情感智商與共情力，不能徹底理解人類的情感或價值觀，故此難以真正了解目標受眾真正需要的是甚麼。如此一來，AI又豈能製作出觸動人心的內容呢？

 

　　由是觀之，生成式AI不太可能完全取代人類的工作，惟卻有可能會帶動產業生態結構的轉變。一些基礎型的文書工作如撰寫業務報告、回覆客戶電郵等，就可由AI代勞。至於較複雜的內容創作，從業員則可以利用AI作輔助工具，就像以往遇到創作瓶頸時，去翻書或求教他人來解決問題。

 

　　譬如編劇家向ChatGPT輸入足夠的故事前設條件與背景資料，它便能夠草擬出劇本大綱，然後編劇家可以參照此大綱自行編寫劇情細節、設計角色對白，幫助縮短劇本創作時間。

 

　　正如數據分析自動化公司Alteryx 數據分析長艾倫·雅各布森（Alan Jacobson）所言，未來企業絕對會引入生成式AI，幫助人類處理單調而重複的任務，好讓人們能夠騰出更多時間，做更高附加價值的事情。

 

　　雅各布森強調，企業是依靠人們做更高階事務來賺取高額利潤，而AI要有能力構想出具創造性的商業策略，還有一段很長的路要走。因此，未來世界未必是AI取締人類，反而很有可能是善用AI輔助工作的人取代不懂用AI的人。

 

 

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