職場女王Son姐 | 「職場巨嬰」是如何煉成的？作為「正常人」，如何湊得掂年老／年輕版職場巨嬰？

最近網上熱話討論「職場巨嬰」的種種劣行，主要針對90及00後的問題，總括來說就是冇禮貌自視過高驕傲缺乏積極主動性裙腳仔還有不會自省不會發問不會認錯。

以上所講的缺點其中一樣都已經夠fatal，快集齊幾樣點止難頂？有一個這樣的同事下屬，說有破壞冇建設絕不為過，不過再求人若渴的今日，各行各業都人手短缺的時候，有人肯見工返工，即刻請咗先至講。只是請了返工之後，公司上下大家有排講。

我份人最公道，擺以上種種問題集中在90及00後絕對不公，「職場巨嬰」先沒有年齡性別限制的，甚麼年代都有，和職場怨婦一樣，男的比女的更難頂，年紀大的比年紀輕的更乞人憎。

年紀大的職場巨嬰，是被下屬同事老闆縱容出來的，別號Old Seafood！何解？因為在行業中浸淫得夠耐，自恃經驗多行頭內多人識有名氣，下屬言聽計從又怕得罪上司，乖乖聽命。至於老闆，有的真的會買老臣子怕，有的根本最怕煩，交畀老臣子搞掂就好。職場老巨嬰就是如此這般養成的。以前落手落腳自己做，慢慢變成指手畫腳點人做，以前世界行得慢，這種做法行得通。如今世界變得快，一成不變用舊日的經驗應付今日的工作，自己不進步，所以操控窒礙其他同事下屬的進步，真正阻住地球轉！

至於年青版的職場巨嬰，是怪獸家長培育出來的品種。細細個琴棋書畫十八般武藝樣樣都要學，甚麼比賽都要參加芝麻綠豆獎項獎杯掛滿一屋，讀書考試成績好就是一切，讀名校入大學就傲視同儕，只是由細到大從來未曾學過如何做人，不懂得照顧打理自己。

當父母自己的教育都缺德缺失的時候，天大地大自己的子女永遠最大，所以子女從來不需要理會其他人的感受。再加上細細個飯來張口，茶來唔使伸手、刷牙都有菲傭代勞，校服鞋襪大字形攤喺度自然有人會著好，職場巨嬰死者般廢就是如此這般被育成的！

當職場巨嬰無處不在處處都在的時候，就是考驗自己的EQ、還有面對現實的時候。做人做事最怕唔清唔楚，最怕信錯人所托非人。職場老巨嬰最緊要面子最需要被尊重，如果可以湊得掂，都幾無往不利！年青職場巨嬰，人情世故如何立命安身的確甚麼都不知道，肯花時間引導，有耐性慢慢開導，都總有可以有所作為貢獻的。

大勢所趨，變得快好世界，齊齊頂硬上啦！