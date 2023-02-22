一年好開始！上海總會尊貴美味體驗：吃「佛佛聲」搶虎尾、香噴噴富貴雞、盡顯刀功龍鬚桂魚、入口即化紅燒元蹄

世上沒有事情是理所當然，像春茗，從前例牌一年一次，想不到疫情來襲，變成三年一度盛事，相信不少朋友像我，突然覺得春茗好有新意，而且要好好重視一下……

為了隆重其事，朋友們決定找個靚地點慶祝一下，於是呢，就搭路去會員專享的上海總會，還居然好好彩地book到二樓的主席房，然後當然一呼百應，轉眼間已集齊一枱人。

都說上海總會是只限會員，在座有朋友從沒來過，亦有朋友數年來首次再訪，因此都覺得這次飯局很有新意兼抱著期望，如果真的吃得有質素，作為一頓春茗，的確是充滿意義，象徵新一年有個美好的開始。

根據資料，上海總會於1977年創立，是香港民間八大社團之一，會員多為蘇浙滬籍貫，尤以寧波籍為最多，現在會員都來自四方八面變得沒有太多地域限制，看看室內牆上掛著的會員合照，便知道大都是城中名人商賈。現址是三個樓層相連一起，三樓於1982年自置，到了2003年沙士時期，趁低吸納一樓及二樓，成為今時今日的模樣。

上海總會共佔三層相連單位，三樓於1982年購入，一至二樓則在2003年購置。

香港有各式各樣的會所，其中上海總會可說是對「只限會員」較為嚴格執行的地方。

今次拉衫尾到上海總會吃飯，特別拍一張「到此一遊」selfie。

牆上掛有不少合照，照片中人都是城中知名人士。

雖然上海總會是城中要人的專享地方，但餐飲消費其實不是太貴，我們成功預訂的主席房，官方限制容納12人或以下，晚間最低消費只是$8,000，比起市面上很多中菜廳的minimum charge真是佛心慈悲得多。餐單內的菜式亦不是真的很昂貴，連最著名的火朣雞燉大排翅都價錢合理，服務員更笑說：「我們的大排翅可能是全中環最便宜。」

位於二樓的主席房，雖然限容納12人或以下，但其實枱面超大，坐多幾位都可以。

「半天朱霞觀氣象，雲中白鶴見精神。」大家可有甚麼領會？

數年前由沈祖堯教授送上國學大師饒宗頤旳墨寶「谷暖先春」也在主席房室內。

主席房的獨立洗手間非常寛敞，可以在這裏開小型party。

去過上海總會用餐的朋友都一致認為：要去上海總會吃飯就一定要食大排翅，若不食大排翅去上海總會就沒有意思。

Well，每個人的口味與意見都不一樣，我同樣表示尊重嘅，當中也有反映事實。不過，當晚有在座朋友不吃魚翅，這一點在現今環保與保育風氣下是可以理解，所以朋友們決定不作預訂。而我本人亦不信奉有甚麼叫做「一定」，根據個人喜好與原則去選菜就可以了，毋須盲從別人或過來人的說法及經驗，in the end你是要聆聽和尊重你自己的想法。

我想起那些「死前必去的50個旅行地方」、「死前必食的100間食肆」、「死前必訪的25間咖啡店」之類的文章，好強調「必須」，好像沒完成便成人生憾事，用來參考一下沒問題，但無謂去太認真看待，假如閣下欠缺個人自由意志百分百照單全收，其實同一條死咗嘅鹹魚又有乜分別呢？

翻開厚厚的菜牌，準備點菜。

小食和調味品，都處理得認真而有水準。

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