手機最耗電功能排行榜大公開！原來打機同睇片唔係最嘥電！打開呢個功能幾毫秒即「超食電」！

香港現在人人一機在手，智能手機已經成為大家生活的一部份。離不開智能手機的生活，如果手機突然間沒電了，大家會不會感到焦躁？很多人為了減少手機沒電的情況出現，出外時會順便帶一個充電器，又或者會關掉所有不必要的APP或功能，減少用電。大家又知不知道智能手機內哪一個功能最耗電呢？

評測網站DXOMARK在早前公布了手機不同功能的電量消耗情況，DXOMARK的工程師從2020年已經開始測試，一共試了120 部手機而得出今次的排行榜結果，最後發現原來打機並不是最耗電的，一齊看看吧！

手機最耗電功能排行榜

第7位. 待機功能 - 每小時平均耗電量：16mA

(圖片來源：UNSPLASH)

第6位. 網上播放音樂 - 每小時平均耗電量：134mA

(圖片來源：UNSPLASH)

第5位. 打電話 - 每小時平均耗電量：185mA

(圖片來源：UNSPLASH)

第4位. 看影片 - 每小時平均耗電量：304mA

(圖片來源：UNSPLASH)

第4至7位的功能分別為待機、網上播放音樂、打電話及看影片，而看影片的每小時平均耗電量更是304mA。

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