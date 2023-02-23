面相分析 | 眉間有這特徵的人不好惹？老細頑固、同事麻煩、伴侶挑剔！3方法改善「懸針破印」

有種負能量，可從面相察覺到，這特徵非常易看，普通人一眼便可以分辨出來。

去年年底，疫情尚有變數，我眼見周圍的朋友同事相繼淪陷，自己屬於較罕有的「久陰真驚」，就決定加針，誰料卻遇到「懸針」！

由於注射站是臨時設施， 不好找，我結果流落在城市的「荒野」之中。好不容易才看見一個油站工人，雖然老遠已感到他的磁場不大友善，也只好硬著頭皮上前問路，他一臉不高興地答：「向前行啦。」愈行愈不對勁，幸好遇到一位好心「實Q」，指點說我走錯方向了，經過一番折騰和吃了大量西北風，才找到目的地。

該位「亂點」的大叔，眉間明顯有「懸針破印」，這種人凡事都從自己觀點和利益出發，脾氣不大好，容易不耐煩，而且自視頗高，很要面子，他遇上我這個「路人甲」問路，就算不懂也不想認，於是便胡亂指個方向算了。

「懸針破印」是指印堂中央有一條清楚深刻的紋、如一根針地直插兩眉之間。由於印堂是顯示健康，事業、福澤的重要部位，此處不宜有紋，有痣。針紋直插， 更是凶兆。

曾經在中國政壇叱吒風雲的陳希同便是一例，他在1983至1993年任北京市長，後因涉巨款貪污被判監16年。曾經有財有勢、中年享盡繁華的他，晚年要嘗鐵窗風味，也算坎坷了。

這不吉之紋，可能是後天養成——多是經過多年的勞心、計算形成的，個性往往頑固、多疑、甚至偏激，少包容、多批評，因此人緣較差，容易引至感情上或職場上的不和、嚴重的可能導致關係決勝負。

已經有或正醞釀有這直紋的人，想改善的話，要注意：

一、不要常皺眉：當你苦苦思索時，要有意識地放鬆雙眉。

二、護膚有用：有空敷些有營養的面膜、「有水」的找美容師輕輕按摩和處理這部位，效果可以很顯著。

三、相由心生：這點最重要，必須從性格和心理質素方面改善。有「懸針」的人較自我中心，不大理會別人的感受，總認為自己零失誤，不會考慮別人的難處，也未必欣賞別人的好處，因此常常看人不順眼、怨天尤人。但我們都不是活在孤島上，要有付出，才有收穫。我們就算不能令自己常存喜樂，至少都要心平氣和，讓自己和身邊的人都好過點。

這種孤高、傲慢、頑固影響多方面的人際關係。不想老年孤獨寂寞、中年夫妻冷漠，就要改善臉容上和心理上的「懸針破印」，因為它不只破了面相、還破了和諧、甚至破壞婚姻和事業！