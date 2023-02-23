月入三萬叫「中產」？滙豐調查︰最少要有590萬資產！自己對生活價值的認同最重要

身處於不同年代、不同經濟環境，很多人對「中產」的理解都略有不同。尤其現時正正是經濟氣候高低位嘅轉折點，更令人回想「何為真正中產人士」。當然每個人對有錢／中產嘅定義不一，有車有樓但每月只係剛剛好收支平衡，日常消費亦到束縛，是否仲算係中產？對比月入三萬生活自由，消費並無太大限制但無車無樓，就已經係中產？

其實「中產」概念源於數百年前奴隸制度時期，因皇室貴族希望較易管理勞動／奴隸階層，從而給予智識份子相若權力同錢管理勞動人口，同時亦可以加快科技發展，令國家強大起來。但到咗今時今日，中產已經成為一個標籤，尤其喺亞洲地區職場競爭激烈，較為關注呢個標籤，而大眾會標籤中產為非超級富豪但又較為有錢一群。意思上感覺「好虛」，如要用數字解讀的話，早前國際貨幣基金組織作出定義指，中階每月收入應介乎該地區收入中位數嘅 50%至 150%之間。如果根據香港2022年第四季政府統計處數字，香港人均收入中位數為$19,000，即月入如介乎$9,500到$28,500之間已經算係中產人士，佔全港打工仔人口約八成多。除以月薪作定義外，資產多少亦係中產指標之一。早前滙豐銀行有發表一份「中產報告」，調查訪問指出，大部份人認為資產最少有590萬先能稱之為中產人士。

聽落好似好離地，好多月入搵$20,000 - $30,000嘅打工仔，以至有車有樓嘅家庭，先談不及與否中產階層，生活消費已上面對好多掣肘。所以有學者指，中產定義嘅核心唔應該在於月入或資產，而應在於其消費力嘅多少。意思並非指你可以有幾大消費力，而係你「不肉痛嘅消費力」，能除時消費亦無太大負擔。所以學當年曾俊華所講「中產其實係一種lifestyle」，說法並非無其道理。

中產係一個「數字」，定係一個「態度」，其實都不太重要。重點永不在於旁人對你身份地位量度嘅指標，而係你對自我生活價值嘅認同感。飲一杯高級即磨咖啡可能帶俾你中產嘅感覺，但未必俾唔到你中產嘅人生。