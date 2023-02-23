昨文《三月股災？》，估不到前晚美股就小災了。之後再災不災，看來還有些可跌。

（istock）

周二(21日)晚美市場大跌，股跌、債跌、金跌，只得美匯升（圖一）。股跌還跌得很徹底，NYSE的Tick Index(上升的跳動與下跌的跳動)基本上自開市起就是只跌不升（圖二），而小股是周二晚最大的跌家，而納指就是第二大跌家。

標普500就跌穿4000並下試200天線支持（圖三、圖四），而道指就跌回了今年以來的升幅（圖五）。而無盈利的科技股就跌到了自1月26日以來的水平，亦是自2月高位下跌了16%（圖六）。

在美息方面，美國的公司債ETF價則跌至今年來的低位（圖七）。十年期美債息則急速上升至幾達4%，也是自去年11月10日美國公布CPI時的高位（圖八）。

美匯則見回升（圖九），比特幣則基本橫行（圖十）。而金價則基本走下（圖十一）。

為甚麼美國金融市場會一下子反艇？

高盛有講，在近數月，有不少沽空者要冚倉，激使美股迭連上升，但……

市場擔心息升 當前美股勢危

But by the end of last week, things showed some signs of stalling. It felt like the tone of the market pivoted to renewed concerns around rates, growth and recession. Last week saw the biggest selling by hedge funds in seven weeks, we began to see tactical shorts being reset as well as larger index hedges being laid out and we saw a marked and sizeable turn in relation to non profitable tech, retail favorites and higher beta segments of the market.

繙譯過來是:市場又再擔心息升，美經濟增長不繼及衰退將來，不少對沖基金開始沽貨，是近7個星期以來沽得最兇的，所有散戶熱衷的無盈利之科技股、高頻波動股都跌。

周二美股之跌是必然之選，因為昨文已指出了，當前的美股是勢危，星星之火，足以燎原。

美股所經歷的，對中港股市也有拖後腿作用，至於會拖多少，看阿爺怎管控國內經濟了。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





