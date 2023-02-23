財政預算案的我見：現在是買樓的最好時候

投資者都會十分關注財政預算案的內容，對我來說，香港是否能夠保持金融中心地位對樓市甚至其他投資影響至大，而財爺剛公布的財政預算案，我認為是有驚喜的，內容是充滿策略性，對投資部署是十分有策劃價值的。

財爺一開始宣布就用具體的數據預測香港今年的GDP增長介乎在3.5%至5.5%，基本通脹率通脹率加至2.5%和整體通脹率加至2.9%，香港正進入一個十分健康的反彈增長之中，而罕有地今次財爺引用數據反映出西方各國的GDP作出放緩及減弱。在東升西降的格局的大局之下，我認為財政預算案對中短期的發展都有兼顧，5000元消費券及在釐印費門檻上的修正是可以短期鞏固到香港市場，雖然首置買樓的釐印費只調整至300萬或以下都只是徵收100元，很多人都會覺得太少，但其實在450萬的釐印費都獲得5成的稅務減免，這的而且確是對年輕人上車或者普羅大眾換樓有一定幫助。

我覺得在消費市場和樓市復甦期間，相信除了在消費場所之外，亦有派糖，包括利得稅、減免差餉、薪俸稅減免和額外的免稅額等等措施，在短期內有提振作用，而一些中期措施會對市場及金融中心有作用，包括進一步加強優才政策及資本投資者入境計劃亦令到市場後市加添充沛的活力，當然國際綠色科技及金融中心、債券、推動國際創新科技中心的發展、優化粵港澳大灣區跨境理財通、加強離岸人民幣業務中心及金融科技發展等等是當時得令，對成長中的中國金融的國際影響進一步深化，以上短中期的措施都有，而這些措施已經不是空中樓閣，而是部分已經是配合了內地的優勢，可以這樣說，如果筆者看財政預算案的目的最關心是金融中心及消費市場，那我認為是完全滿足到我的渴求。

當然，正因為我們現在的政府很有為及很努力去經營的關係，可以說稅收在現在是日益重要的，所以我覺得政府在施政上是會確保房地產的運作是正常的，希望大家可以享受到一個美好的將來，我認為有心買樓的人現在是最好的時候，因為樓市回升的趨勢已經是清楚不過了，現在的價格雖然比之前高，但仍能享受到去年跌市的紅利，香港顯然是明天會更好的！