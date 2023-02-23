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23/02/2023

紅褲子出身、金融界打滾30年！晉達大中華舵手以「落地」精神、「執生」策略領軍走過疫情

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　　能夠坐上大中華區舵手位置，都並非一朝一夕，豐富的經驗都是經歷許多風風雨雨，一點一滴積累而成。

 

晉達資產管理董事總經理及大中華區總裁傅偉民認為，身為領導者，面對時勢的挑戰，一定要「落地」思考。（馮漢柱攝）

 

　　「紅褲子出身」的晉達資產管理（Ninety One晉達）董事總經理及大中華區總裁傅偉民，憑著豐富的經驗，令他無懼疫情帶來的衝擊，秉承「落地」精神，帶領團隊迎戰疫情帶來的挑戰。

 

　　在金融界打滾超過30年的傅偉民由培訓生做起，畢業後曾於多個金融機構工作，涉及不同的業務範疇及市場，包括投資、分銷、基金管理等。在加入天達資產管理（晉達前稱）之前，也曾於滙豐金融服務（亞洲）（HSBC Broking Services Asia）擔任行政總裁，可算是慢慢「捱出頭」。

 

紅褲子出身 金融界打滾逾30年

 

　　不過，要衡量領導人是否稱職，並非一個頭銜就能看出，除了要看其帶領團隊創造的成績，更重要的是要看他如何解決問題及面對逆境。傅偉民坦言，這逾30年的職場生涯中，確實經歷過不少風浪，不論是社會變遷、經濟動盪抑或政治氣候變化，對於金融服務業來說也不太容易。尤其最近這3年，對於傅偉民來說，也是全新的挑戰。

 

　　他在2018年接任天達資產管理董事總經理及大中華區總裁不久之後，便收到公司通知，該品牌將於2020年3月從天達集團分拆，並更名為「Ninety One晉達」的消息，他笑言：「這原本絕對是好消息，我也準備好，可惜天意弄人。」當時新冠病毒以本世紀前所未見的疾速傳播，種種因素令該企品牌重塑的推廣計劃擱置，令所有人束手無策。

 

　　他直言，由於資產管理企業講求市場認知，在進行品牌更名時，應把握機會做市場曝光，「投資者要相信一間資產管理企業，首先一定會先考慮其名聲。」可惜當時社會各界均聚焦抗疫，市場環境並不允許該企進行推廣。他強調，作為領導者，面對時勢的挑戰，一定要「落地」思考，明白公司並非無限資源、不能不斷賣廣告，「如果硬要繼續進行，只是浪費金錢。我並非要做得到『幾大』、『幾多』；而是要『幾中（準確）』和『幾持續』。」

 

推ESG產品 加緊接觸客戶拓展

 

　　傅偉民又表示，根據過往經驗，市場本來就有起有跌，總會有復甦之時，當時他決定使出「執生」策略——「等」，等待最好的出手時機。但他補充，在等待社會復常的同時，並非停擺工作，反而積極為後疫情時期作部署，「最好的推廣，就是做好產品。」

 

　　直到2021年中，全球開始興起ESG（環境、社會和企業管治）永續風潮，該企看準趨勢，即推出相關產品，從而令投資者得悉晉達的存在。「當時有客戶反映，從不同渠道得知我們的新品牌和產品。那時我就知道，市場Noise level（聲音）開始出來了。」他認為，當產品受到市場認同，自然就會是最好的推廣。

 

　　而隨著防疫措施限制放寬，他也提到：「是時候要追趕過去兩年失去的時間及機會。」他正加緊腳步，安排連串外訪行程，與更多大中華區域的客戶接觸，並商討該企早前發布的「邁向2030年之路」研究，探討未來可如何作出投資決定。

 

 

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