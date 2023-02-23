【比比星期四】美元走強　港股或再受壓？最新股票配置攻略　業績股貼士

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

聯儲局議息會議紀錄顯示，大部分官員支持繼續加息並維持高息一段時間，少數聯儲局官員支持加息0.5厘，刺激美元走強，人民幣中間價曾跌至逾一個月低，匯兌風險增加或拖累港股持續受壓？預期加息周期延長下，股票配置有變？多隻股份今日公布業績，放榜前等比比贈你兩句貼士啦！







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