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23/02/2023

台灣「九份紅燈籠祭」：超似《千與千尋》場景！4大打卡裝置 + 提燈夜遊活動！即睇活動日期 + 點燈時間

#台灣 #九份 #打卡 #千與千尋 #台灣自由行 #新北市觀光旅遊局
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Text: Sammy Leung

　　台灣早前已開放港澳人士自由行，大家準備好去台灣了嗎？之前曾提及遊台注意事項、台北機票大比拼、台北新酒店，所以今次就要介紹台灣的景點！如果你剛好在2月24日（五）至3月26日（日）會到台灣的話，就一定要留意台灣首度舉辦「九份紅燈籠祭」活動，真的好像《千與千尋》的場景一樣！

 

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　　相信很多人都去過九份，而新北市政府觀光旅遊局為吸引更多遊客，於2月24日（五）至3月26日（日）首度舉辦「九份紅燈籠祭」活動。

 

(圖片來源：新北市政府觀光旅遊局)

(圖片來源：新北市政府觀光旅遊局)

 

　　台灣九份早期因盛產金礦而有「黃金山城」之稱，當地沿著山坡而建的建築、巷道及石階，相當復古，如同宮崎駿電影《千與千尋》中的場景。九份紅燈籠其實都有一段故事，根據新北市觀光旅遊局的說法，採金時期九份沒有路燈，所以大家在晚上都會在門前掛盞燈籠，指引半夜出坑回家的人能平安返家。所以這些紅燈籠代表著「平安、光明、團圓」。而提燈巡山祈福的人燈籠到哪裏，幸福就到哪裏。

 

(圖片來源：新北市政府觀光旅遊局)

 

　　去到九份老街，入夜就會點燈，大家除了可以欣賞一望無際的絕美夜景，更可以在以下4個地方設置打卡裝置：

 

● 五番坑公園

● 金山岩

● 昇平戲院廣場

● 九份老街周邊

 

昇平戲院(圖片來源：新北市政府觀光旅遊局)

五番坑公園 (圖片來源：新北市政府觀光旅遊局)

金山岩(圖片來源：新北市政府觀光旅遊局)

五番坑公園(圖片來源：新北市政府觀光旅遊局)

 

　　另外，今次「九份紅燈籠祭」活動還有提燈夜遊路線及提燈夜遊活動，當中提燈夜遊活動由2月24日（五）至3月26日（日）的每週六、日晚間6點開始，免費導覽，參加者可參加祈福儀式，會得到傳統九份紙燈籠及祈福卡。如果想參加提燈夜遊活動，可以在18日中午12時起報名，每日限定20名，額滿為止！

 

提燈夜遊活動(圖片來源：新北市政府觀光旅遊局)

提燈夜遊活動(圖片來源：新北市政府觀光旅遊局)

 

交通方法：

 

● 1062基隆客運 - 捷運忠孝復興站，直達九份老街（經松山火車站）

● 965板橋-金瓜石線 - 捷運府中站，經板橋公車站，直達九份老街（經捷運西門／北門站）

● 788金瓜石－基隆線 - 基隆火車站，直達九份老街，再去水湳洞

● 856黃金福隆線 - 瑞芳火車站，去九份老街，再去黃金博物館

● 瑞芳火車站可轉搭乘965、1062、788、856、827、825公車（僅有假日行駛），直達九份老街

 

地點：台灣五番坑公園、金山岩、昇平戲院廣場、九份老街週邊

活動日期：2月24日至3月26日

點燈時間：下午6時至下午10時

詳情：https://newtaipei.travel/zh-tw/news/detail/1920

 

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