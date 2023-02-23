從特區「財政預算案」看國家「十四五規劃」

派錢，「眾望所歸」，講真，有誰不喜歡派錢！即使派5千元，比去年1萬元少，而且所有政黨都事先張揚叫財政司派錢，現在，皆大歡喜，人人都爭著邀功。

先看看財爺8大派糖措施：

—推新一輪消費券，派5千元；

—延長交通補貼6個月；

—發放金額半個月綜援和高齡津貼等；

—寬減住宅物業兩季差餉，每季1千元；

—為參加2024文憑試考生代繳考試費；

—為住宅用戶提供1千元電費補貼；

—寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限6千元；

—增加子女基本免稅額及子女出生額外免稅額，由12萬元增至13萬元。

民粹主義，自然得竉。全世界民選議會都玩民粹，結果政爭不絕、政令不行、社會建設少、民怨沸騰多，而貧富差距愈來愈大。

派錢，派得其所；但特區政府的施政和財政預算都是小修小補，像一個出納員天天喊著「慳啲使」。

不如看看國家如何解決脫貧問題，看來特區官員要好好學習。國家有為了民調、為了官員受支持度而做事嗎？

看看十四五規劃內五個主題20個主要指標：

一、經濟發展

二、創新驅動



三、民生福祉

四、綠色生態

（CNS）

講降低能源消耗和城市空氣質量優良天數比率，不是我們普通人明白，但講森林覆蓋率，就簡單了吧。2020年全國森林覆蓋率23.2%，到2025年是24.1%，增加接近1%。這是甚麼概念？即是增加森林面積5億畝，然後分派落各省自治區直轄市、再分派落區落縣落鄉，⋯⋯而且要上報跟進。

這是真正的問責制。

五、安全保障





經常提到糧食端在手上，國家主席習近平秋收時分、新春過節也不忘到農村，為農民打氣！

派5000元，贏不到掌聲，又便把一切規劃經濟發展、創新驅動、民生福祉和綠色生態等解決香港長治久安的問題拋諸腦後，這就是香港特區行政府的德政。

不要高喊「學習二十大」這些口號，虛應故事要不得，做實事吧。

