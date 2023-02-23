  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

23/02/2023

拿破崙蛋糕推介｜精選城中5間人氣名店：辨識度高網格拿破崙／慶生必備字母款／超正創意Tiramisu口味／酒店精品不腍酥皮

#Food Map #美食 #餅店 #網店 #百子 #拿破崙蛋糕 #名店 #酒店 #美食地圖 #Nespresso #綠茶 #鹽味焦糖 #咖啡朱古力 #Ganache #芋頭雲呢拿 #Tiramisu #數字款 #呍呢拿 #Rosewood #Butterfly Patisserie #酥皮 #半島精品店 #字母款 #栗子Rum酒 #士多啤梨拿破崙 #芒果拿破崙 #雜果拿破崙 #帝苑餅店 #地舖 #網格 #Sugar Brothers #拿破崙 #期間限定 #IG店 #人氣推介 #Kahlua咖啡醬
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty

　　近年愈來愈多人喜歡食拿破崙蛋糕，多間5星級酒店的餅店都以拿破崙蛋糕作為招牌甜品，更有不少網店更專門只賣拿破崙蛋糕！除了最受歡迎的芒果、士多啤梨口味，而家更有tiramisu、黑森林等創意口味！邊間好味？下次訂蛋糕慶祝的時候，可以考慮以下幾間人氣名店！

 

拿破崙蛋糕推介 | 1. 由網店做到地舖！辨識度高超人氣網格拿破崙！—百子

 

　　「百子」的拿破崙蛋糕，最頂一層是網格酥皮，非常易認。酥皮比較厚身，著重酥脆口感，比較「實在」，而且比一般拿破崙蛋糕易切，一刀就能整齊地切開，絕對乾手淨腳！每層酥表面都帶有焦糖，有獨特的香甜味，中間夾著的吉士醬全由人手製作，用日本雞蛋黃、有機天然雲呢拿醬及大量的雲呢拿籽炮製，份外香濃。

 

『 芒果 』 網格拿破崙，可選擇2磅（$478）或3.5磅（$698）。

（圖片來源：百子官網）

『 草莓 』 網格拿破崙，可以透過網格看到面層的士多啤梨，有2磅（$478）及3.5磅（$698）可供選擇。

（圖片來源：百子官網）

芒果拿破崙（$52）

葉型拿破崙小蛋糕，一人一件，方便食。

（圖片來源：百子官網）

草莓拿破崙（$52）

賣相同樣別致。

（圖片來源：百子官網）

 

　　除了士多啤梨及芒果口味外，更有栗子rum酒味。由於外型獨特又好食，所以很受食客歡迎，由網店做到於觀塘開設樓上舖，去年年底更於灣仔開設地舖，勁方便。

 

去年年底於灣仔修頓球場對面開設地舖。

（圖片來源：百子官網）

除了拿破崙蛋糕，灣仔分店有多款蛋糕可供即場購買。

（圖片來源：百子官網）

 

『百子』燒菓子 & 洋菓子 專売店

地址：灣仔軒尼詩道87號A1&A2號舖地下

電話：6320 2060

網址按此

 

下一頁：慶生必備！數字 / 中英文字拿破崙始祖！勁多期間限定特別口味

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#Food Map #美食 #餅店 #網店 #百子 #拿破崙蛋糕 #名店 #酒店 #美食地圖 #Nespresso #綠茶 #鹽味焦糖 #咖啡朱古力 #Ganache #芋頭雲呢拿 #Tiramisu #數字款 #呍呢拿 #Rosewood #Butterfly Patisserie #酥皮 #半島精品店 #字母款 #栗子Rum酒 #士多啤梨拿破崙 #芒果拿破崙 #雜果拿破崙 #帝苑餅店 #地舖 #網格 #Sugar Brothers #拿破崙 #期間限定 #IG店 #人氣推介 #Kahlua咖啡醬

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk