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24/02/2023

「開心香港」斥2000萬 4月首推美食市集 各區周末舉辦

#麥美娟 #開心香港 #美食市集
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　　【晴報專訊】財政司司長陳茂波日前宣讀預算案時公布，將推出以港人為對象的「開心香港」（Happy Hong Kong）活動。

 

　　民青局局長麥美娟昨指，將耗資2,000萬元在全港多區辦大型「美食市集」，屆時將於周末舉行，並配合新一期電子消費券於4月發放，更強調會有青年參與元素，並集合本港、內地及海外特別美食。飲食業界建議，美食市集可於維園等大型公園或戶外球場舉辦，並以主題式食物配合各區特色。

 

麥美娟（右）指不會為市集定立KPI，因為「快樂不能量度」。左為楊潤雄。

 

　　民青局局長麥美娟表示，過去數年社會十分遏抑，而美食是本港特色，且民以食為先，希望設立「美食市集」提供試食及食物選購，讓市民能「食得開心、玩得開心」。市集將在周末於多區舉行，滙聚本港、內地及海外美食，但未必是恒常活動，盼配合4月派新一期消費券推出。

 

擬讓本地青年 營運攤位

 

　　她續指，市集將融合青年元素，如讓本地青年營運攤位，又說不會為市集定立KPI（關鍵績效指標），因「快樂不能量度，只可感受」，但會參考本港過去成功的美食市集，詳情稍後公布；另她稱，市集不只讓市民可以食、玩和笑，更是飲食業界的發展機會。

 

　　香港餐務管理協會會長楊位醒建議，市集宜在球場或公園如維園舉辦，因政府可控制場地，且大塊地較易搭攤位，並應設老少咸宜主題以增吸引力，如東南亞飲食、潮州點心等，但要注意衞生，又建議資助檔主，「工展會裝修個檔都要幾十萬，如要自己承擔，吸引力稍遜。」

 

美食車檔主 倡區區不同主題

 

　　現時在西九文化區藝術公園經營的美食車「菠蘿仔食堂」負責人林小姐指，跟西九簽了合約，不能把美食車移師至其他市集營運，但亦有興趣以攤檔形式參與市集，建議可在球場舉辦，又指要成功最緊要創意度高及有主題，「可劃一區賣創意曲奇，另一區賣泰國菜」，而非一式一樣，且要配合該區客群，如尖沙咀遊客多，可以本土小食為主」。她續說，市民現可外遊，若售賣旅遊熱點如日本的菜式將欠吸引力，建議餐廳可夥青年擺檔，提供發展機會，又認為當局須降低租金門檻，且招募時應考慮負責人有否飲食背景，因維持食物安全非常重要，「有熱誠都要有知識」。

 

　　另一美食車「堡爵仕」負責人蔡振強稱，生意剛復甦，人手緊絀，故不考慮參加，但建議當局可參考日本在公園辦美食祭，除了有大量攤檔，亦應設枱凳供市民即場享用美食，附近亦宜有其他大型活動同時舉行，增市民參加誘因。他又說，無經驗的青年難獨自承擔煮食、物流等程序，成本也高，宜跟餐飲商戶合作，如外賣平台招聘青年，既可宣傳品牌，亦助年輕人吸收經驗。

 

　　另旅發局今年夏季亦籌辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華，全球不同表演團體將呈獻舞蹈、音樂、街頭表演等，文體旅局局長楊潤雄指嘉年華處於籌備階段。被問及預算案沒回應旅遊業界要求設復業基金，他稱過去3年已資助業界逾44億元，如文化古蹟本地旅遊鼓勵計劃及旅行社鼓勵計劃仍在進行，加上通關後旅客陸續訪港，相信業界已過最艱難時期，推百分百擔保提供短期資金，已可助他們解決復業初期的壓力。

 

 

轉載自: 晴報

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