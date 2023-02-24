Uncle Ray喪禮獲巨星齊送別 劉德華張學友送花牌致哀

【晴報專訊】樂壇教父Uncle Ray（郭利民）於上月13日因病辭世，享年98歲，喪禮昨日假香港殯儀館舉行。視Uncle Ray為恩師的歌神許冠傑（Sam），坦言懷念他們夾band的日子；而契仔兼助手周舜河（Andy）透露契爺遺願是『愛回家』︰「佢遺願係過多幾日搞掂晒啲嘢，可以返屋企真正安息。」

遺照中，Uncle Ray的笑容非常親切。

Uncle Ray縱橫廣播界多年，在圈中廣結人緣，生前好友包括鄭東漢及鄭中基父子、泰迪羅賓等昨日前來送別；巨星徐小鳳、張學友及劉德華等則送上花牌悼念。喪禮以天主教形式舉行，今晨舉行安息彌撒，遺體將移送至歌連臣角火葬場火化。靈堂布置以白色為主，遺照正前方擺放契仔周舜河致送的心形花牌；靈堂左方則擺放Uncle Ray的遺物，包括其MBE勳章、銀紫荊及銅紫荊星章、唱碟及剪報等。另外，除了業界及親友前來致祭，追思會亦應Uncle Ray生前遺願設公祭時段，讓市民懷緬他的一生。

劉德華及徐小鳳所送的花牌，擺放在靈堂當眼位置。



阿倫靠Uncle Ray學聽英文歌

追思會上，Uncle Ray親屬及生前好友分享與Uncle Ray的點滴，而許冠傑、譚詠麟（阿倫）及杜麗莎亦預先錄好短片在靈堂上播放。阿倫在片中稱︰「Uncle Ray教識我哋音樂品味，溫拿早期聽英文歌都係喺佢身上學番嚟！」Sam除錄製片段外，昨日在公祭前已到場，他離開時說︰「好傷心呀，因為以前成日一齊夾band。」

神許冠傑難忘與Uncle Ray夾band的日子。

至於Uncle Ray契仔Andy與鄭東漢、鄭中基父子一同受訪，Andy表示會將契爺骨灰安放在對方家中︰「佢自己選擇要將骨灰放喺屋企，佢都98歲，要做嘅嘢都做晒，佢遺願係過多幾日搞掂晒啲嘢，可以返屋企真正安息。」鄭中基說︰「每次見到Uncle Ray都滿面笑容，又會介紹音樂同講笑話畀我哋聽。（有何深刻往事？）佢話有次去佢家姐屋企食飯，飲西洋菜湯夾菜竟夾咗塊百潔布，佢講嗰時笑到咔咔聲。」

Uncle Ray契仔Andy（右二）指契爺遺願是「愛回家」。

鄭中基與父親鄭東漢懷念Uncle Ray的笑聲。