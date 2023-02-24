「先苦後甜」英文點講？ Wear many hats唔係解戴好多帽？一文學識6個商業慣用語

商業世界中常用的商業英語慣用語（business idioms）一般比成語更生活化及簡明生動。然而，由於我們不可單靠字面意思推斷商業慣用語的真正意指，因此面對這一類idioms時，總是會感到困惑，甚至會因誤解或誤用而鬧出大大的笑話。如果我們不學會一些常見的business idioms的話，進行商業交流的時候或會感到疑惑，甚至完全跟不上對話內容和節奏。既然學習business idiom如此重要，本周就讓我們看一下在職場和日常生活經常使用的6個idioms吧！

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1. Business before pleasure 先工作，後娛樂 - 先苦後甜

例句：

Chelsea: Hi, Kiki. Shall we get something to drink after work?

（嗨，Kiki，我們下班要不要去喝點甚麼？）

Kiki: Business before pleasure, Chelsea. I plan to work overtime today.

（工作在先，娛樂在後。我今天打算加班。）

2. Down the drain 付諸流水 - 血本無歸

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Down the drain的字面意思是“流進下水道”，實際意思是“花在某件事情上的錢被白白浪費”

例句1：

If that factory closes, that may be nearly a million dollars' worth of investment down the drain.

如果那家工廠關閉，那將近一百萬美元的投資可能就付之東流了。

例句2：

All my efforts to get this job for you went down the drain!

我為你得到這份工作所做的一切努力都付諸東流了！

3. Keep one’s head above water （一般指財務上）勉強應付過去，慘淡經營

例句：

Our business is bad. I’m not sure how long we’ll be able to keep our heads above water.

生意不好，我不確定我們能勉強應付多久。

4. A dead duck泡湯了 - 不太可能成功的人或事（尤其是因為錯誤或判斷錯誤）

Dead duck不是真的指“死掉鴨子”，而是指某件事泡湯了。

例句：

The project was a dead duck due to a lack of funding.

由於缺乏資金，該項目已成泡影。

5. Wear many hats 擔任多項任務 - 身兼數職

例句1：

Our company is so small that we all need to be flexible and wear many hats.

我們的公司很小，因此，我們都需要靈活變通，而且身兼數職。

例句2：

Being an editor, I have to wear many hats, such as managing social media accounts, testing smartphone apps, providing customer support.

作為一名編輯，我必須身兼數職，例如管理社交媒體帳戶、測試智能手機應用程序、提供客戶服務等。

6. Pink slip 解僱通知單

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Slip （n.）指「紙條；紙張」。以前在美國，員工被解僱時，拿到裝薪水的信封裏會附上一張解聘通知，而這張通知通常是粉紅色的，因此 pink slip 就引申爲「解僱」。

例句：

John got the pink slip probably because his project failed.

John收到解僱通知書可能是因為他的項目失敗了。