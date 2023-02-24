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邵看新經濟
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24/02/2023

房地產科技｜成也AI敗也AI！美國最大網上地產代理Zillow踩過界：炒房業務持續虧損，股價大跌8成！

#美國 #房屋翻新轉 #物業價值 #iBuying #地產代理 #AI #經濟 #破產 #房地產數據 #Zillow #Opendoor
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  • 邵志堯

    邵志堯

    邵志堯 博士

    亞洲新零售總會企業策略顧問

    香港知識型KOL、多重身份：江西財經大學客座教授、產業經濟學博士、產業測量師、上市公司董事、報章雜誌專欄作家、作者等，近年常在新舊媒體發表文章和視頻，用最深入淺出方式分析不同議題，希望將娛樂融入教育之中Education + Entertainment = Edutainment。

    邵看新經濟

　　美國最大一家網上地產代理Zillow，每年收入達幾十億美元，從前只專注地產代理相關業務，眼見另一家房地產科技公司Opendoor用AI人工算法計算物業價值，若果發覺人家放盤的價格低於他們算法得出來的價格，它們就會買入作一些簡單裝修，然後在市場出售去賺取差價。由於Zillow這個平台或Apps的市場佔有率高達63%，它們擁有強大的房地產數據，它們用的算法也不會落後於Opendoor，所以2018年Zillow推出了Zillow Offers，一項新興的iBuying業務。iBuying是指資金雄厚的公司透過購買房屋，然後進行簡單的裝修，再放上市場出售以獲取收益的過程，也稱之為房屋翻新轉（Home-Flipping）業務。

 

　　經濟是有週期，每次發展也不會一模一樣，並不是純科學，在經濟上升週期這個商業模式不成問題，但當經濟在下行週期，購入的物業賣不出去，並持續出現虧損，雖然它們聲稱作了壓力測試，可以面對樓價下行的風險，畢竟論和現實是兩回事，Opendoor最近被估計在最壞情况下可能導致資不抵債，破產收場，而Zillow的股價從高峰跌了80%及需要把這個炒房業務關掉。

 

　　互聯網公司大部份是輕資產公司，搭建平台去把效率提升，AirB&B是提供平台給酒店或民宿業主和旅客，Uber是提供平台給車主和乘客，善用資產方的資源，及解决用戶找到合適的服務，它們没有持有一間酒店房或汽車，房地產平台也應該是一樣，不應該淪為炒房公司，違背自己的初心。由輕資產公司變成重資產公司，過份信賴AI、大數據和算法，扮演房地產的上帝，以為可以掌控一切，落得如此收場可謂成也AI敗也AI。

 

 

 

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