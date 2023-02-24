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24/02/2023

記者、作家飯碗不保？ChatGPT取代人類寫書、寫新聞，OpenAI擅用傳媒文章訓練AI模型！

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

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　　儘管ChatGPT這類生成式AI被評為缺乏真正創作力，兼且回答資料時有失實，但卻有愈來愈多傳媒機構開始投入AI懷抱。美國大型網媒BuzzFeed宣布將跟ChatGPT開發者OpenAI合作產製內容，股價應聲暴漲逾150%。近期，亞馬遜網上書店更湧現了逾200本由ChatGPT參與撰寫的書籍，可見AI亦已逐步入侵圖書銷售領域。AI進入出版界，究竟是行業的新機遇，還是媒體自砸招牌的新威脅呢？

 

CNET暗中試用AI產製內容

 

　　2022年11月，AI研究實驗室OpenAI正式推出ChatGPT；同月，美國科技新聞網站CNET旗下的「CNET Money」編輯團隊，也啟動了一個生成式AI測驗項目：先由人類編輯擬定故事大綱，然後交由CNET自家設計的AI模型，協助撰寫稿件，再以「CNET Money Staff」的名義，先後發表了77篇有關財經知識的短篇文章。

 

CNET旗下財經資訊頻道CNET Money試用AI工具協助撰稿，但發現部分文章內容出現錯誤後，現已暫停計劃。（圖片來源：翻攝CNET官網）

 

　　2023年1月，美國網媒Futurism踢爆這些文章是由AI生成，外界才知道CNET在過去幾個月「悄悄地」利用AI產製內容，震驚當地傳媒界。後來Futurism更發現，這些由AI參與撰寫的文章中，有41篇存有謬誤之處，於是CNET連忙派出人類編輯作緊急修正。

 

　　CNET總編緝康妮·古列爾莫（Connie Guglielmo）表示，當中有少部分錯誤需作「重大修改」（Substantial Correction），其餘則是「輕微錯誤」（Minor Issues），譬如欠缺相關公司的完整名稱、或是某些句子語意不清等。2023年1月21日，CNET宣布需重新調整AI演算法，故暫停採用AI協助撰稿。

 

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Quizzes藉AI生成個性化測驗

 

　　有CNET的前車可鑑，另一網媒BuzzFeed在AI運用上選擇了截然不同的發展路線。2023年1月26日，BuzzFeed共同創辦人兼執行長喬納·派瑞提（Jonah Peretti）向員工發出內部通知，將會跟OpenAI合作，把ChatGPT技術引入編輯與業務營運，以減低成本。事實上，該公司在2022年12月以經濟形勢惡化為由，已裁減12%人手。

 

　　BuzzFeed與OpenAI合作的首個項目，不是使用AI來幫助撰寫新聞，而是強化「Quizzes」欄目，務求向用戶呈現更個性化的內容。「Quizzes」會提供不同的網上小測驗，諸如性格測驗、興趣愛好測驗等，透過分析用戶的回答，給出針對特定類型人士的測驗結果。

 

BuzzFeed跟OpenAI的首個合作項目，刻意避開最敏感的新聞報道製作，而是選擇在無傷大雅的「Quizzes」欄目，提供個性化的小測驗內容。（圖片來源：翻攝BuzzFeed官網）

 

　　例如Quizzes會向用戶提出問題：「揀選你喜歡吃的食物，我們會告訴你甚麼工作最適合你」、「說出你對家居環境的看法，決定你應該收養甚麼寵物」。使用ChatGPT後，AI可以根據每個回答，為每位用戶生成獨一無二、更貼合個人特徵的測驗結果。

 

BuzzFeed用AI提升員工效率

 

　　在派瑞提的設想下，數碼媒體針對AI的策略部署有兩條不同的發展路線：一是以AI取代人類記者撰寫新聞文章，藉此降低內容製作成本，但結果卻會換來一大堆低質內容，讓傳媒機構淪為內容農場，屬於短視近利的做法；從長遠來看，此舉只會令讀者流失，絕對是行不通的。

 

　　另一路線則是利用AI嘗試開創數碼媒體的新形態，讓編輯和記者在AI輔助下，製作出更個性化、更有吸力的內容。派瑞提強調，這才是令人興奮的發展方向，所以暫時無意像CNET般用AI取代人類來寫文章，而是希望運用AI來提升編採人員的工作效率。

 

　　派瑞提預期，未來人類記者只需輸入靈感和想法，讓AI將它們重新組合起來，便可以輕鬆創建新的內容。現時BuzzFeed仍以編輯部人員作為新聞製作的主力，但他冀望在未來15年內，AI與數據能夠實現自行創造內容。

 

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英出版商研用AI寫天氣報道

 

　　除網媒平台外，傳統媒體機構也開始探索用AI寫新聞的可能性。英國《每日鏡報》（Daily Mirror）所屬的出版集團Reach已成立一個工作小組，積極研究如何用ChatGPT輔助記者撰寫天氣、交通狀況等例行性的短篇報道。

 

擁有《Daily Mirror》的英國出版商Reach表示，ChatGPT等AI工具既可輔助記者報道更多例行性新聞，又可以在傳統內容領域以外發掘更具創造性的用途。（圖片來源：翻攝《Daily Mirror》官網）

 

　　目前Reach出版逾130份全國性和地方刊物，包括《每日鏡報》、《每日快報》（Daily Express）、《每日記事報》（Daily Record）、以及《曼徹斯特晚報》（Manchester Evening News）等，總員工數達到4,500人。

 

　　Reach在2023年1月表示，面對營運成本上漲與廣告收入下降的雙重打擊，預計公司全年收入將低於預期，因此要裁撤約200名員工。英國全國記者聯盟（National Union of Journalists）的協調人姆羅利擔憂，Reach引入AI技術後，可能會有新一輪的裁員行動。但該公司執行長吉姆·馬倫辯稱，研究AI的目的不是削減成本，而是想應用新科技和使用數據。

 

AI涉盜用傳媒文章作訓練數據

 

　　更令新聞業者感到氣憤的是，AI不但可能會搶走其飯碗，更涉嫌無償盜用他們的文章作訓練數據。前《華爾街日報》科技記者弗朗切斯科·馬可尼（Francesco Marconi），向ChatGPT查詢其訓練數據是否有來自新聞媒體的內容，結果得到的回覆是BBC、CNN、路透社、華爾街日報、紐約時報、以及彭博社等20家主流媒體，均是其數據庫的資料來源。

 

ChatGPT回覆前《華爾街日報》科技記者Francesco Marconi的提問，列出有使用其新聞內容作訓練數據的20家主流媒體清單。（圖片來源：翻攝Twitter@fpmarconi帳戶）

 

　　美國新聞集團旗下道瓊斯公司（Dow Jones & Company）執行副總裁、總法律顧問暨法規長賈森·康提（Jason Conti）指出，任何人想使用《華爾街日報》文章來訓練AI，必須獲得該公司的授權，惟OpenAI卻從來沒有這樣做。他又強調，道瓊斯非常認真看待新聞文章被濫用的問題，現已著手進行調查。

 

　　華納兄弟探索旗下的美國電視新聞網（CNN）亦表明，OpenAI擅自取用其新聞文章來訓練 ChatGPT，違反了新聞網站服務條款，因此CNN會跟該機構商討，要求收取內容授權費用。

 

筆者向ChatGPT提出問題：「請問是否有採用中文新聞網站作數據訓練? 如有的話，請列舉相關中文新聞網站清單。」結果ChatGPT如實列舉使用了那10家中文傳媒的內容來進行數據訓練

（圖片來源：翻攝OpenAI ChatGPT）

 

　　除新聞業外，圖書出版業也有可能被生成式AI搞垮。ChatGPT推出了短短兩個月，亞馬遜（Amazon）網上書店上已出現200本以上的電子書，列明ChatGPT為作者或共同作者，似乎一股AI寫書風潮正在形成中。

 

Amazon書店爆發AI寫書潮

 

　　在矽谷科技公司任職產品設計師的阿瑪·雷希（Ammaar Reshi），為替其女兒撰寫一本睡前故事書，於是嘗試用ChatGPT來幫忙編寫故事，再以AI作畫工具Midjourney來生成書本插圖。

 

　　完全沒有寫作經驗的雷希，在72小時內就完成故事書的製作，隨即在Amazon網店出版其人生中首部作品《Alice and Sparkle》，Kindle版電子書的定價為4.99美元（約38.9港元），實體硬皮書的售價則為37.8美元（約294.8港元），作者名稱註明是「Ammaar Reshi , Chat GPT, et al.」。

 

Ammaar Reshi在ChatGPT與Midjourney的幫助下，幾乎零成本創作出其首部著作《Alice and Sparkle》，並成功在Amazon網店上架發售。（圖片來源：翻攝Amazon官網）

 

　　截至2023年2月24日為止，在Amazon上將ChatGPT列為合著作者的書籍已多達233本。這只是枱面上的數字，估計有部分曾使用ChatGPT參與製作，但卻沒有公開表明的作品存在，故此由AI撰寫的實際書本數量可能會比上述數字高出很多。

 

Amazon網店裏有超過230本將ChatGPT列為合著作者的書籍，這個數字還在逐日遞增中。（圖片來源：翻攝Amazon官網）

 

　　很多想賺快錢的網民已開始利用ChatGPT撰寫電子書，通過亞馬遜直接出版上架，當中以附有插圖的兒童圖書最受這類作者歡迎。如今在YouTube與Reddit上已有大量影片和貼文，教導大家如何在幾小時用AI製作一本書，並建議各種熱門書本題材，例如：食譜大全、減肥瘦身秘訣、快速致富竅門、以及軟件編程秘技等。

 

AI稿件氾濫科幻雜誌關閉投稿

 

　　Amazon發言人林賽·漢密爾頓（Lindsay Hamilton）回覆路透社記者查詢時表示，網店內的所有書籍必須遵從該公司的內容守則，包括遵守知識產權和所有其他適用法律，惟卻沒有提及會否針對生成式AI修改有關網店政策。

 

　　然而，這股AI寫書潮已從Amazon蔓延至其他出版平台。美國著名網上科幻雜誌Clarkesworld Magazine於2023年2月22日宣布，因AI產製的投稿作品過於氾濫，所以決定暫停接受投稿。雜誌創辦人兼編輯尼爾·克拉克（Neil Clarke）表示，Clarkesworld是少數會支付稿費的短篇小說投稿平台，因此吸引了不少準備賺快錢的網民，運用AI生成作品來投稿。

 

Clarkesworld表示，因未能找到有效方法檢測投稿稿件是否由AI生成，所以暫停接受投稿。待日後有解決方法出爐後，他們便會重新接受投稿。（圖片來源：翻攝 Clarkesworld官網）

 

　　克拉克指出，以往每月收到的投稿小說中，約有10份是嫌疑抄襲的作品。可是，自ChatGPT爆紅後，2023年1月懷疑用AI生成或抄襲的投稿作品，暴增至100份以上；來到2月份，「有問題」的稿件更有多達500份，讓他們不勝其煩，因而決定暫時關閉投稿。

 

　　面對這些AI製作書籍湧入出版市場，美國作家協會執行董事瑪莉·拉森伯格（Mary Rasenberger）擔心，很多人類作家會因此而失業。她呼籲，書本作者與出版平台應該公開著作的創作方式，列明是人類執筆、抑或AI生成，否則便會有大量低質作品在市場上魚目混珠。

 

充實專業知識做AI內容把關者

 

　　然而，英國著名驚悚小說作家馬克·道森（Mark Dawson）認為，運用ChatGPT輔助寫出的小說只會是無聊乏味；假如一本書因內容無聊而得到劣評的話，那麼它很快便會從讀者眼中消失。

 

　　譬如前文提及雷希用ChatGPT協助製作的《Alice and Sparkle》，在Amazon上就遭受不少毒舌批評，例如「故事內容空洞，插圖也很差」、「它看起來如此疏遠和令人沮喪……非常糟糕和草率的東西」等。

 

　　對講求獨家、原創、真實的出版業來說，現階段ChatGPT生成的內容仍有資料失實，所以尚未被業者百分百信任。日後當AI技術轉趨成熟、在出版界全面普及後，最基層的綜合型記者和編輯真的有很大機會被完全取代，但內容審核卻有可能變成非常吃香的工作崗位。

 

　　ChatGPT雖然可以在短時間內產出井然有序的文章，惟卻始終存有「幻覺」（Hallucination）問題，偶爾會產生虛構資訊，因此在製作流程上必需有一個真正了解報道中相關領域知識的專才，肩負核稿編輯的重任。

 

　　由是之故，新聞與出版業者如感受到前所未有的危機感，不僅要趕快學習如何運用AI輔助內容製作，還要積極充實自己的專業領域知識，讓自己成為AI產製內容的最終把關者，這樣才可以在AI時代下佔有一席之地。

 

 

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