80人獲頒好市民 最小15歲 48歲婦勇救墮海童

【晴報專訊】有80名市民昨獲警方頒發「好市民獎」，得獎者最小15歲，最年長71歲，當中有26人助警方拘捕盜竊匪，佔各類撲滅罪行中最多，另亦有涉刑事毀壞、非禮、偷拍等案件；其中有48歲釣魚婦在青衣海濱長廊垂釣時，眼見一名7歲自閉女童意外墮海，當時風高浪急，她即跑往死命用手拉着女童，「遲多2秒就可能一世」，之後更透過社交媒體聯絡其家人，成功在1小時內把女童交回家人送院，她不諱言：「一念之間也可令世界變得更美好」。

江碧君家中有輕度弱智的弟弟，故遇上同樣不懂表達的自閉女童，也能駕輕就熟陪伴她。

今年獲獎的80名好市民，包括56男及24女，年介15至71歲，當中沒有工作的48歲江碧君榮獲「全年好市民獎」，她去年5月某日傍晚在青衣海濱長廊釣魚時，發現一名7歲女童意外墮海，迅速從岸邊死命用手把女童從海中拉上岸，並報警求助。其後發現女童未能清楚表達自己，是需特別照顧的兒童，便透過社交媒體群組嘗試聯絡其家人，最後成功在1小時內將女童交家人送院治理。

風高浪急 遲多2秒女童恐有不測

江形容，事發地點傍晚一般都杳無人煙，當日除她以外僅得另1市民在場，且坐在距離女童墮海地點較遠的位置，幸她碰巧前去釣魚，加上過去任職臨時演員的「帶隊」數10年，「執生」經驗豐富，才能及時救起女童，「一放低支魚竿，聽到噗一聲，就見到女童喺海中，即刻跑去救佢，個腦只諗住要救人」，她說那時風高浪急，「有好多暗湧，遲多2秒女童可能咁就一世」。

被救女童父親，親向江碧君送上女童繪畫的畫作道謝。

她說，自己家中有輕度弱智的弟弟，日常與他溝通很需耐性，故遇上同樣不懂表達的女童，也能駕輕就熟陪伴她，並送上檸檬茶安撫。對為何用社交平台群組助女童尋親，江稱，事發前幾天釣魚時，剛巧撈到1隻龜，曾透過該群組成功獲協助，認為群組街坊多為熱心人士，故第一時間上傳女童消息。對今次獲好市民獎，她笑言，只是舉手之勞，很驚喜獲獎，昨日能再見到女童並收到她親自繪畫的畫，感非常開心，籲市民要時刻看緊子女，並向有需要人士伸出援手，「一念之間也可令世界變得更美好」，又提醒市民如遇到類似突發情況，要先保持冷靜，盡能力保持當事人安全，並尋求協助。女童的爸爸吳先生指，女兒患自閉症，感謝江伸出援手，否則或留下一世的遺憾。

另去年5月有女士被人尾隨，並在人迹罕至的地方熊抱非禮，警方調查後，追查到37歲元朗飲品店店主黃海鏡的店舖。黃認出疑犯為其常客，但當時不知其詳細資料，故當疑犯再次光顧時，借機與疑犯攀談，並成功套取其背景資訊，如手提電話號碼，後將資料交予警方調查，最終成功破案，疑犯被判非禮罪罪成，判監禁3周。黃坦言，最初有掙扎應否把常客的資料交予警方，但始終認為如顧客真為犯人，並因其包庇而脫罪，便不能還受害者一個公道，故決定盡力助警方破案。

「尋民記」特輯 回顧逾半世紀好人好事

警務處處長蕭澤頤指「好市民獎」已走過半世紀，今年以「傳承」為主題，推出一連4集的「尋民記」特輯，回顧70年代至今的好市民故事，盼好市民精神能植根香港。





警務處處長蕭澤頤