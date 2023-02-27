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27/02/2023

同屬單身無發展機會 胡定欣對方力申落閘：我哋友誼永固

#胡定欣 #廉政狙擊 #方力申
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　　【晴報專訊】胡定欣在熱播劇《廉政狙擊》中飾演方力申（小方）的後母，現實中彼此識於微時，如今二人同屬單身，不過恨有姻緣的定欣，昨日坦言因與小方太熟，無機會發展成情侶：「如果要啱，一早啱咗啦！」

 

定欣希望今年遇到好姻緣。

 

 

定欣與小方合作拍《廉政狙擊》，男方上載廿多年前的合照。（資料圖片）

 

　　胡定欣昨日聯同黎諾懿、高海寧（高Ling）、應屆港姐林鈺洧、許子萱、梁超怡及邢慧敏等，出席「2023鴨脷洲洪聖傳統文化節」。首度參與文化節的定欣，昨日放水燈祈福：「屋企人以前住鴨脷洲，我許願身體健康，心想事成，《廉政狙擊》收視節節上升。（求姻緣？）我都希望姻緣成就，但都要睇緣份。」提到「金牌媒人」林盛斌（Bob）承諾為定欣牽紅綫，她笑說：「有嘅，認識下先啦，假以時日再同大家講。」

 

諾懿讚高Ling酒量愈來愈好。

 

　　定欣最近在《廉政狙擊》演方力申的後母，小方更大曬二人十多歲時的合照，又大爆當年其港隊泳隊隊友對定欣有意思。定欣笑說：「小方變咗好多，最大改變係以前唔講嘢，依家就講好多嘢。我哋十幾歲就識，我做過佢MV女主角。（合作）拍劇真係第一次，感覺好奇妙，總之友誼永固啦！」與小方有沒有發展機會？定欣立即「落閘」：「要啱都一早啱咗啦，哈哈！我哋識咗好耐，但無機會發展，如果有適合嘅女仔，都會介紹畀佢。」

 

林鈺洧願蔡天鳳安息

 

　　同場的黎諾懿與高Ling齊齊祈求身體健康，諾懿自言年紀漸長，所以更注重健康，「老婆成日提我兩個仔仲細，所以我飲少咗酒，依家直頭要高Ling幫我頂酒啦！」至於四位港姐林鈺洧、許子萱、梁超怡及邢慧敏，談到大埔龍尾村碎屍案死者、名媛蔡天鳳在社交網追蹤她們，林鈺洧表示上周在TVB賽馬日認識對方：「印象中佢好熱情、樂觀，知道呢宗悲劇好唔開心，希望佢安息，事件早日水落石出。」

 

四位港姐得悉大埔龍尾村碎屍案，感嘆世事無常。

 

轉載自: 晴報

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