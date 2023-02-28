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28/02/2023

為4月開騷增肥失敗 趙學而︰想有肉嘅地方就無

#趙學而
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　　【晴報專訊】趙學而將於4月10日與香港業餘管弦樂團合作，假伊利沙伯體育館舉行《趙學而x香港業餘管弦樂團音樂會》。今次與30人的樂團拍檔，令學而深感壓力，一向纖瘦的她更揚言為了開騷而努力增肥，但她大呻難度超級高。

 

學而自言婚後甚少開騷，笑稱自己才是業餘歌手。

 

趙學而與蘇潔明對音樂會優先訂票火速售罄，都感到很開心。

 

　　趙學而與香港業餘管弦樂團團長蘇潔明日前一起受訪，學而坦言能夠與樂團合作感到很興奮，但壓力更大，「第一次同30個樂手一齊演出，難免有啲驚，以前做騷後面最多一隊band幾個樂手，有乜甩漏都可以望一望band leader，但今次咁多人，唔知可以望邊個，所以真係大壓力。」她又透露將把自己的歌曲重新編曲，亦會獻唱新一代歌手及樂隊的歌曲。至於蘇潔明則笑指以管弦樂演奏出樂隊澎湃的感覺被考起，因此準備時間更長。

 

學而早前拍攝演唱會海報時，驚覺背部太瘦，因而激發增肥念頭，可惜最後失敗。

 

　　學而自言本身是一名宅女，所以不用特別閉關準備音樂會，「不過飲食方面會小心，同埋會睇中醫調理身體。」至於服裝方面，學而為了配合樂團，造型上會較過往華麗。而選曲則會貼近大眾，蘇潔明稱︰「我哋會將《我恨我是女人》crossover《天空之城》，希望有流行元素，同時帶畀大家新鮮感！」

 

老公外遊專心備戰

 

　　早前學而揚言為再踏舞台努力增肥，但似乎未見成績，她表示︰「增乜鬼！我本身體質食極唔肥，我都想大家畀啲肉我；不過上天好公平，我想有肉嘅地方就無，好嬲。」問及老公如何為她打氣？學而笑指老公不理她，便是最好的打氣方式︰「今次我做宣傳，老公就去咗旅行，我哋由拍拖到結婚咁多年，互相給予對方空間，適當時分開下係維繫感情嘅最好方法。」此外，音樂會的優先訂票開售15分鐘後火速售罄，學而希望可以舉行part 2。

 

學而在情人節分享與老公的舊照，難得放閃。（FB截圖）

 

轉載自: 晴報

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