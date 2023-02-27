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27/02/2023

Bubble Symmetry

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　　今天文題用了個英文詞，因為我不知怎譯過來中文，圖一說明甚麼是Bubble Symmetry。

 


　
　　圖一是Dot-Com爆破前後的走勢，有個對稱(Symmetry)，類似的爆破對稱走勢，市場上時有發生，用時由6個月至6年不等，看爆破的泡可以吹得多長久。你叫Bubble Symmetry是爆破對稱走勢，總是欠了那個:

 

　　南柯一夢的深意。

 

　　2000年的Dot-Com(科網)爆破，夢得真懵，連當時的美儲局局長格蘭斯班也稱這個Dot-Com是大大提升了美國的生產效率(Productivity)。科網科技，的確長遠言，會提升生產效率，但同樣一碌竹也可以提升生產效率，因為一碌竹可用作為擔挑，可以一次過兩頭挑起兩袋貨物，較一個人雙手只能抱起一袋貨物，其搬貨能力提升了一倍。但也就只是提升了一倍，如要搬多過兩袋貨物，就要用起重機、拖拉機、貨車、輪船、飛機等。

 

　　不同的搬運工具、手段，可以提升不同程度的生產效率(以搬貨計)，但如市場對之夢幻過度，炒過了頭，到南柯夢醒，炒過度的投資者就會被打臉。要輸、要沽出，故炒過了頭的那一截，要嘔回出來，這就是Bubble Symmetry的成由。

 

　　當前的標普500也似在重蹈Bubble Symmetry的路（圖二）。至於會否跌回去2020年水平(即要跌45%，以目前水平計還要跌多25%，今年可達標)還是跌回去2017年水平(即要跌55%，以目前水平計，還要跌多35%，要2024年才達標)，這個下跌，不會一蹴而就，而是時不時有些誘人的V彈，但如要走完個Bubble Symmetry，則每次V彈都會來個更深的下跌。一直彈下、跌下，跌到投資者失失慌，「紅」心盡失，掛白旗死心為止。那時，才是南柯夢醒，要等下次之夢了。

 

 

　　筆者上周三(2月22日)有文「三月股災」？是之前一日周二(2月21日)下午5時許成文，當晚美股就真災了幾百點，標普500跌至近4000點，之後一兩天，V彈了少許，當不少投資者滿心歡喜，以為這次V彈會收復日前所跌的失地時，上周五(24日)，美股又跌幾百點，今次至執筆時，標普500就跌穿4000點，下見3956，至於收市會否會企上4000點(編按:上周五收報3970點)，又或今晚(周一，2月27日)會否重上4000點，已不重要，因為夢幻美股投資者的夢正在醒。

 

(Shutterstock)

 

 

　　是甚麼刺醒了美股投資者的南柯夢？是:息。

 

　　息與股是對冤家，息升便股跌，息跌便股升，息與股是不可能共榮的。息低即錢平，亦會多。於是:息平，錢多，人傻，股升。

 

　　但到息高，即錢貴，亦會少，於是:

 

　　息貴，錢少，人呆，市立。

 

　　2022年，環球股跌，獨美股尚好，到2023年1、2月，餓股的美股民便瘋狂入市，每日流入股市的錢越15億美元，是近年的歷史高紀錄（圖三、四），美股股民入市瘋狂是因為最近有ChatGPT之風(瘋)，不少沾上邊的股，動轍倍升，帶動炒風熾熱。

 

 

 

　　N年下來，美國股民的炒技亦進步了，他們不在乎長綫投資的天長地久，只在乎短線炒個夠，用上泥鯭食餌法，叮叮下。此中，不少股市泥鯭可以叮到啖食，但如市場波動大，泥鯭客就會為餌(利)而亡。圖五是上周四(23日)的散戶買賣變化。

 

 

　　一開市，美投資者都買短期的認購期權，而之前買了認沽期權則在冚倉（圖五綠色區）。到美儲局公布其兩周前議息會議之鷹紀要時，市場立反艇（圖五紅色區），這種條件反射式的左竄右竄，會帶來大波動，一有差池會帶來災。

 

　　今次標普的Bubble Symmetry其成因是美息幾近零而起，隨著美息回升，如息回升至2020年2017年水平時，美股應處何水平？上周五美2年期債息一度上見4.8厘（圖六），是2007年以來的最高水平。美息還會升多少？難說，因為美儲局如不搬龍門，硬堅持，硬要將美通脹壓回至2%(這個又是另個發夢水平)，則美股會在不斷的下跌。而上周美股則是近兩個月以來表現最差的一周，看來美股的Bubble Symmetry是愈來愈可成真了。

 

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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