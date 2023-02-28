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28/02/2023

由Doctor Sex到《嘉點情趣》

#退休 #理財 #嘉點情趣 #性節目
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　冇獎問答——過去半年，etnet 最受歡迎的專欄／YouTube係乜？

 

　　哈哈，大熱勝出，乃小弟有份去年催生的高品味性節目《男男女女嘉點情趣》！

 

　　「受精」過程為在去年一個飯局，由經濟日報集團執董史秀美提出，席間非常熱烈討論，結果，「一擊即中」，順利懷孕。

 

《嘉點情趣》「受孕」的飯局。

 

　　同晚扑鎚，就由在座的「美麗教授」利嘉敏及靚聲DJ侯嘉明主持。

 

　　兩人皆受高深教育，中英文耍家，斯文大方。對性，一點也不避忌，思想前衛，現代又開放。

 

斯斯文文、優優雅雅，公開談論爆炸性的性問題，怎不收視特勁？

 

　　結果，節目一出就引起大量關注。起初仍有人指指點點話：「睬，乜佢兩個肯公開講啲咁嘢㗎，好尷尬啫！」

 

　　事實，如今網上有浩瀚關於性的色情片及清談節目，甚至有女性用粗口交換經驗。不過，有品味，有學術性，坦蕩蕩討論性問題，能夠引經據典aply到「實戰經驗」的，起碼在香港，一個都冇！短期內殺出，合理。

 

 

媒體上甚多性節目，品味各有不同。

 

　　根據史小姐報告，節目每次播出前，已有千計粉絲擔定凳仔在期待，當中，不少為女性！為豐富節目，佢好想邀請男性加入，以便多層次豐富討論內容，減少單從女性角度出發。

 

　　哈哈，咁啱，近月小弟遇上一位低我十屆的聖若瑟書院師弟，佢早年為香港性教育促進會始創人，有「香港性學大師」之稱的吳敏倫教授入室弟子，明正言順是性學專家。

 

　　上周，邀請佢同史小姐，利教授嘉明共飯，一拍即合，大家好快可見到呢位性學家真身，在更高水平更開放更深入談性。

 

　　你咪以為佢會好嚴肅，活在象牙塔。錯錯錯！其實，佢喺1990年已替當時最Hit的年青人雜誌《Yes》執筆。寫乜？正是解答一切年青人的性疑難及問題，化身藝名為「Doctor Sex」。

 

代表男性觀點的Doctor Sex即將現身。

 

　　「碌Sir，當時印刷報章及刊物仍大行其道，賺大錢。例如《Yes》，可以出到$2000俾我答一個性問題。三十年後的今天看，真係難以想像㗎！」佢笑笑口帶出報章雜誌黃金年代的出手。

 

Doctor Sex早年在《Yes》答年青人性疑難問題信，每封收$2000！

 

　　《Yes》源起自香港電台第二台一個極受歡迎節目《三個寂寞的心》，推出後，因hit年青一族的普及文化與價值觀，尤其青春期男女的感情及性問題，火速變成《三個小神仙》後的台柱節目，直接催生了《Yes》。

 

　　如今，一切已成歷史。但性這個話題，仍然困擾不少老中青 （係呀，不少中年老年對性，仍是一嚿雲㗎！）。難怪，《嘉點情趣》被Like爆。

 

　　真㗎，我都集集追住睇㗎 ！

 

 

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