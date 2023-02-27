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27/02/2023

辦公室內常見一種動物：神憎鬼厭、聲大夾惡！「好彩我喺度」、「我手頭仲有好多嘢」，這些「金句」似曾相識？

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　辦公室內常見一種動物，聲大夾惡，甚麼也不做；做也做不到，更不要說做得好了。他們又處處批評別人，說自己做不到都是別人做不好，自己做不到都是別人做不到。

 

　　不過，更多的是不管甚麼事，也要大聲表示不滿，好像只有他才是對的。

 

　　在中資公司工作時，有位負責印刷廠的經理，每次開會都是這樣說：「那晚出事，好彩我喺度……」印刷是報紙命脈，遲出報紙便不能準時交給發行商送到全港報攤，影響不只沒有當天賣報收入，更重要的是令讀者失去信心，長遠流失讀者。

 

　　開機時間早已定了，但總有突發事件，例如記者交稿遲了、美術排版未做好、廣告商未交菲林、印刷期間斷紙無油墨……一切看似不平常，其實是每日日常。亦有等新聞最新發展，而有所耽誤。

 

　　但在這位先生口中，不平常時，幸好有他在，都化險為夷；每天日常時，幸好有他在，所以沒事發生，總之他就是神。最要命的，是每次開會，到他匯報時，就是那句「那晚出事，好彩我喺度……」。

 

　　講的人毫不臉紅，月復月年復年，大家聽了等於沒聽。

 

　　認識這類人，說話大義凜然。如果有部門遲交版，即使遲了一分鐘，他也煞有介事的責怪人家，說印刷流程爭分奪秒，這樣那樣的大道理。

 

　　反過來如果出事的是他，他就會搶先說「如果那一晚我不在，肯定大件事」，跟著胡亂推搪塞責，再而轉移視線，把一些其他部門遲了的陳年舊事捅出來。

 

　　以為那是上一輩人的生存技倆，年輕一輩朋友說她公司也有位年青女士，每次開會前便大聲說「我咁忙，邊夠時間做嘢」，潛台詞是不想開會；開會時又例牌說「鍾意點就點啦」，潛台詞是廢話少講，早點散會；分配工作時又必定說「我手頭上仲有好多嘢」，大家心照就是千萬不要分給她；但若果遇上她有興趣的，又例必說「我和這個客最friend」……

 

　　她永遠不匯報進度、不交代細節、遲交文件……到了出事時，總會說「好彩我……」，不是把問題推給外面的vendor ，就是卸落自己下屬身上。自己首先沒錯，而且還好像事情原本更差，幸好有她在……

 

　　這種動物，神憎鬼厭，在動物世界裏似乎找不到其同類，卻差不多在每個辦公室都有一、兩隻。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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