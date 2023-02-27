【FX MONDAY】毛偉廉：數據預示美國衰退機會高　日圓今年升幅料最大

嘉賓：博威環球投資業務發展部主管 毛偉廉

美國1月非農新增職位水份重，近期薪酬升幅跟隨通脹回落，房屋按揭利率在去年高見7厘後，今年2月回落至6.5%，但仍屬於歷史高水平，跡象顯示美國陷入經濟衰退風險高。美匯指數早前跌至100水平後回穩並反彈，短期還有多大上升空間？美元兌日圓持續反彈，短期阻力位在哪裡？日圓應該追沽抑或吼低買？

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