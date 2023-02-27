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27/02/2023

【FOCUS】內房小陽春疑幻似真　央媽幣策首提可持續

#人民銀行 #內房 #貨幣政策
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　　3月未至，冰封的內地樓市似春風突至，不單中介振臂高呼「一周漲回三年前」，連央視亦高調報道「北京二手成交大漲96%」。樓市新一波行情疑幻似真，人民銀行最新《貨幣政策執行報告》卻正令未來降息、降準漸行漸遠，其中首提「穩固對實體經濟的可持續支持力度」，更是耐人尋味。


「加大力度」變「精準有力」

 
　　全國兩會進入倒計時，中國今年GDP增長目標大概念設於「5」字頭以上，坊間押注，為護航此目標，流動性盛宴注定難停。

 
　　對此風向，最高層似已有所警覺，繼中紀委網站刊發3500字長文，強調在金融、央企領域和行業，破除「金融精英論」等錯誤思想後，央媽發布《四季度貨幣政策執行報告》，強調「防止因大水漫灌帶來過度投資、債務攀升、資產泡沫等問題。」

 

 
　　相比三季度，最新報告將貨幣政策總體基調，從「穩字當頭、穩中求進」變為「主動作為、靠前發力」，從「加大力度」變為「精准有力」，從「推動降低成本」變為「推動成本穩中有降」，並提及「貸款加權平均利率再創有統計以來新低」。種種遣詞用字顯示，倘若內地經濟2月、3月呈現強復甦，後續降準、降息可能勢大減。


警惕海外加息潮累積滯後效應


　　如何理解報告首提「穩固對實體經濟的可持續支持力度」？所謂「可持續」，即是在實現促消費、擴投資、帶就業的同時，確保貨幣政策合理適度、有進有退。

 

 
　　央媽關注貨幣政策的可持續，背後考量包括「海外高通脹也可能通過生產、流通等環節向國內傳導」、「本輪全球加息潮的累積效應還將顯現」、「緊縮效應滯後性對全球經濟增長的拖累可能超出預期」、「新的氣候保護主義」等。

 
　　不確定性未消，即使個別熱點城市出現樓市成交邊際修復，亦難掀起新一輪價格漲勢。倘若沒有進一步的首付鬆綁、按揭優惠等利好，央媽「堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段」定調下，市場或在輕微小陽春後再次下行。

 
　　如同央媽敲打債務攀升，無獨有偶，92歲的巴菲特周末發布第45封致股東信同樣忠告，「使用槓桿是危險的……避免任何會在關鍵時刻導致現金流不暢的輕率行動」。

 

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