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27/02/2023

行李箱選購使用秘訣 | 揀篋睇6個位置！硬殼、布質之間仲有幾種物料？T字單桿定雙桿好？點先唔易甩轆？要睇呢部分！

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Text: Jonathan

　　隨著各地入境措施鬆綁，機場回復熱鬧，大家都密鑼緊鼓去，旅，行！再次出發，行李箱塵封三年或許早已出現大大小小的損耗，不想旅行途中甩轆、爆篋，狀況連連，不如趁外遊前換新行李箱！挑選行李箱毫不簡單，從最基本的材質即軟殼、硬殼，到行李箱尺寸、設計、輪子、拉桿等，通通都有學問，尋覓理想「旅伴」前，不妨參考以下幾個選購要點吧！

 

行李箱選購、揀喼實用貼士 | 1. 尺寸大中小視乎旅行日數

 

　　行李箱尺寸有大、中、小之分，大型行李箱約28吋，小型20吋，而中型則就介乎兩者之間，大約22至26吋。到底需要一個多大的行李喼？可視乎旅行日數！小型行李箱適合3日內的短途旅行，能夠當作隨身行李帶上機，減少託運行李和下機後在行李輸送帶等待取回行李的時間。而中型行李箱適合旅行3至6日，大型行李箱適合超過一星期的長途旅行。

 

　　一般家庭可常備一大一小的行李箱，應付不同長短的旅行，尤其是一家大小出遊，可一次過裝幾個人的衣物，毋須分開多個行李箱。平時不用行李箱時，用作放置換季衣物，又或將小型或中型行李箱套入大行李箱內，節省空間。

 

行李箱選購、揀喼實用貼士 | 2. 軟硬殼：不同材質各有優缺點！PC＋ABS性價比最高！

 

　　到底買硬殻還是軟殼篋？幾乎是每個人買行李箱時最苦惱的問題之一。硬殼通常指鋁鎂合金和塑膠包括PP、PC和ABS等材質，而軟殻則以布料為主。你家中的喼是哪一款？

 

鋁鎂合金

 

優點：

。金屬外型的行李箱時尚、有質感

。抗撞力佳，大力撞擊後不易爆裂

。防盜性高，不易被鎅開

。防水

 

缺點：

。所有材質中最重，小型行李箱的淨重量有近4公斤

。價錢最貴

。容易刮花、撞凹，變形後難以還原，甚至可能無法關上

 

PP

 

優點：

。抗撞力高

。有彈性

。防刮

。耐高溫

 

缺點：

。塑膠材質中最重的一款，10年前的行李箱主要是PP為主，但因其較重，慢慢被其他較輕的塑膠物料取替

。顏色無法如PC般有光澤

 

PC

 

優點：

。塑膠材質中表現最好，抗震、韌度高，受撞擊後不易爆裂

。吸震能力強

。耐冷熱

。重量較輕

 

缺點：

。100%純PC的製造技術較高，價錢較高

 

100%純PC各項性能表現理想，惟價錢一般較高。

（圖片來源：Pixabay）

 

ABS

 

優點：

。價錢便宜

。耐磨防刮

。高硬度

 

缺點：

。缺乏韌度，一撞就容易爆裂，較不耐用

。不耐低溫

 

PC＋ABS

 

優點：

。結合PC高韌度與ABS高硬度的特點，耐撞

。價錢比100%純PC低

。可耐冷熱

。重量較輕

 

缺點：

。較不耐刮

 

 

優點：

。柔韌度高，不易撞爛

。重量最輕

。收納空間較大

 

缺點：

。不防水

。易骯髒，不易清潔

。防盜性，布料或易被割破

。保護性較低，易碎物品或較易破裂

 

布行李箱最輕，但不防水、保護性較低。

（圖片來源：Freepik）

 

選購貼士：

 

。性價比最高：PC＋ABS

。保護性最高：鋁或鎂合金

。最輕身：布

。最理想的材質：100%純PC（但價錢較高）

 

下一頁：揀喼實用貼士：拉鍊、鋁框點揀法？前蓋式好？還是中間打開的好？

 

 

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