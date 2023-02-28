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28/02/2023

警打擊行乞拘9人 7人持雙程證

#非法行乞 #雙程證 #簡易治罪條例
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　　【晴報專訊】中港本月初通關後，除了兩地市民往來增加外，亦令不法分子有可乘之機。警方在fb透露，留意到最近街頭行乞漸趨活躍，為遏止相關違法活動，警方聯同入境處於各區黑點及人流較多的街道加強巡邏及執法，截至周日（26日）為止，共有9名涉嫌非法行乞的人士被捕，年齡介乎34至73歲，當中7人持內地雙程證。

 

通關後行乞趨活躍

 

　　油尖旺區議會副主席朱子洛表示，以往不時都有街坊投訴街頭行乞問題，形容是「日常個案」，只是難分辨是本地人或內地人，但通關後明顯看到情況較疫前嚴重，「數目明顯多了，人流多的地方都有」。他估計，疫情致經濟低迷，不少內地人通關後來港「搵食」，不排除會在區議會向執法部門提出加強執法。

 

（警方fb圖片）

 

　　警方強調，如有人真正需要社會援助，會適時將個案轉介社署跟進，亦會與其他部門加強情報搜集及交流，並與內地執法單位保持聯繫，加強堵截任何疑有組織或意圖來港進行非法活動的人士入境。

 

　　入境處亦指，會將警方通報的被定罪內地行乞者資料放入監察名單內，他們若再來港時將作進一步查問，並拒絕不符要求或有可疑相關人士入境；如有內地人士在港行乞並被定罪，當局會將名單交予內地相關部門，以供內地發證機關嚴格審批他們日後赴港的申請。

 

　　據《簡易治罪條例》，任何人到處流浪，或在任何公眾地方、街道或水道乞取或收取施捨，或導致、促致或鼓勵任何兒童作有關行為，首次和再犯可被罰款2,000元及監禁1個月，第3次起將被罰款2,000元及監禁1年；而如以恐嚇或橫蠻方式求取施捨，或在被要求停止後仍向人求取施捨，首2次定罪可判囚3個月，第3次起可被囚18個月。

 

 

轉載自: 晴報

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