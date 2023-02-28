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28/02/2023

兩電明起再加燃料費 中電每度電加至1.55元 港燈升穿2元

#中電 #港燈 #燃料費 #電費
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　　【晴報專訊】近月能源價格不斷上升，中電上月每度淨電價已達1.54元，按年升近2成，兩電下月會再加燃料調整費，中電淨電價再加0.8仙，折合每度電要1.55元，港燈則升穿2元。

 

中電燃料費將升至62.8仙，每度電淨電價增至1.552元；港燈則加至86.4仙，每度電升穿2元。

 

　　中電總裁蔣東強稱，國際油價及煤價均開始回落，未來幾個月燃料費或會下調，但明言短期內未必能重返十分低的水平。

 

　　中電昨公布截至去年12月底的全年業績，公告提到儘管已採取一系列節流措施及從電費穩定基金撥款，令基本電價連續3年維持同一水平，但燃料成本升，令上月平均淨電價上調至154.4港仙，按年升19.8%。

 

油煤價回落 中電：未來數月或下調

 

　　兩電下月會再加燃料費，中電會由現時62仙升至62.8仙，連同每度電的基本電價93.7仙，再扣除1.3仙的地租及差餉特別回扣，最新每度電淨電價即1.552元；港燈燃料費加4.7%到86.4仙後，淨電價會達到200.9港仙，即每度電升穿2元。蔣東強解釋，燃料費會按過去3個月實際燃料開支調整，故會有滯後，又認為今次調整幅度輕微，而最近國際油價已由高位回落，煤價在過去幾周亦開始回落，若持續下跌，未來數月的燃料費會下調，但價格仍然波動，未必可在短期內重返十分低的水平。

 

　　中電業績公告顯示，去年純利9.24億元，大跌89.1%，主要受EnergyAustralia公平值變動導致由盈轉虧，帶來29.4億赤字，以及減持Apraava Energy帶來的會計影響拖累，惟本港及內地的核心業務仍穩定，董事會建議派發第四次中期息每股1.21元，全年總股息為每股3.1元，與前年相同。

 

　　中電稱，正與政府就2024至2028年的下一個5年發展計劃緊密合作，會配合政府提出在2050年前達致碳中和的路綫圖。蔣東強稱，估計今年售電量會隨經濟復甦輕微上升，但天氣亦會影響售電量，例如去年5月本港溫度較低，致去年電量銷售出現負增長，未來會繼續密切留意。

 

 

轉載自: 晴報

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