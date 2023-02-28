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28/02/2023

林敏驄鬧爆譚詠麟︰吔紙啦你 被笑《忘不了你》歌詞險變粗口

#譚詠麟 #林敏驄
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　　【晴報專訊】無綫歌唱真人騷《中年好聲音》前晚一集中，由譚詠麟（阿倫）擔任客席評判，阿倫在席上大爆金曲《忘不了你》作詞人林敏驄（阿驄）當年給他手寫歌詞時，「不」字疑被淚水化開變成「七」字。誰知阿倫的分享觸動阿驄神經，阿驄在社交網以粗口諧音發文鬧爆阿倫，火藥味濃。不過，阿驄昨日回應本報時否認嬲阿倫，揚言只是講笑。

 

 

　　前晚《中年好聲音》播出第五部曲次回合《譚校長金曲！爭入12強！》，15位選手各自挑選譚詠麟的金曲參賽。身為原唱的阿倫，對每位參加者的演出，都落足心機聆聽及評分，並講述創作每首歌的回憶。當參賽者鮑聖光唱畢《忘不了你》後，表示聽阿倫的歌曲時經常落淚；阿倫即說：「係呀，曾志偉每次聽我首《一生中最愛》都喊呀，我都唔知佢點解喊。」他自爆當年錄製《忘不了你》時的趣事，原來他為了唱出「心悒味」，特地空肚飲酒培養情緒，「呢隻歌好難唱，通常我錄歌一、兩個鐘頭就走得，點知呢隻歌由兩點唱到六點，後來空肚飲咗四分三支白蘭地…就係你哋聽到嘅效果。」

 

 

阿倫大爆志偉每次聽《一生中最愛》都會喊。

 

粗口諧音發文罵阿倫

 

　　提到《忘》曲的歌詞部分，阿倫搞笑說：「阿驄（林敏驄）寫畀我嗰陣時呢，歌詞係手寫版，最後一句唔知係咪有眼淚滴咗落去，啲字化開咗，『忘不了你』個『不』字，變咗中文字嘅『七』字…」引來全場爆笑。阿倫短短幾句分享，似乎令阿驄大發雷霆，阿驄在社交網上載一張跟阿倫昔日的黑白照片，並以他獨有的粗口諧音字留言︰「#多謝都無句#吔紙啦」，更附上大量嬲嬲、屎屎及舉中指的Emoji圖案，看來十分生氣。事後阿驄曾一度刪文，但帖文不久又重見天日。不少粉絲留言叫阿驄息怒，認為阿倫只是搞氣氛，亦有人覺得阿倫善忘所以記錯。對於是否怪責阿倫的言論，阿驄昨日回覆本報時否認道︰「趕（講）下笑姐（啫），佢趕得禾趕得（佢講得我講得）。」

 

去年已有「牙齒印」

 

　　其實，阿倫和阿驄去年11月已有「牙齒印」，當時阿驄憑劇集《下流上車族》好評如潮，他更與《開心無敵獎門人》主持曾志偉打賭收視高低，輸的一方要裸跑，最終《獎門人》收視敗給《下流》。事後，阿驄踢波時遇上阿倫，他即拍片投訴志偉未「找數」，阿倫卻對住鏡頭向阿驄「訓話」︰「發財立品，人紅要謙，你識唔識呀？」另外，近日阿驄為下月舉行的作品展演唱會宣傳，曾演繹阿驄不少經典作品的阿倫卻拒絕任嘉賓，阿驄對此表示︰「佢（阿倫）話要去滑雪，真係無『雷（義氣）』。」日前，阿驄接受無綫娛樂新聞台訪問，大爆阿倫錄《愛在深秋》時極速完成，取笑對方資質有限︰「佢次次都要我唱一次畀佢聽，好似《忘不了你》有啲音應該點樣『拉』過，驚佢有誤會，你知（佢）資質有限啦！」

 

阿驄主演的劇集《下流上車族》收視贏《獎門人》，卻被阿倫訓話「人紅要謙」。（影片截圖）

 

阿倫和阿驄過往經常結伴踢波，相當老友。（微博圖片）

 

阿驄上載和阿倫昔日的黑白合照，配以粗口諧音發文。（黑白圖片）

 

轉載自: 晴報

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