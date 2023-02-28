  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

28/02/2023

【FOCUS】英歐關係驟緩和　北愛「硬邊境」有解

#脫歐 #溫莎框架 #北愛爾蘭 #硬邊界
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　一邊是超市貨架上新鮮番茄、黃瓜短缺，另一邊是來自普京的「核威脅」鐵幕－－英國和歐盟這對「冤家」，從未像此刻一樣需要團結。就在周一(27日)，雙方宣布達成《溫莎框架(Windsor Framework)》，以持久解決由英國脫歐引發的北愛硬邊境摩擦，並遏制任何可能違反《耶穌受難日協議(Good Friday Agreement)》的暴力野火，英鎊兌美元急升，但野心勃勃的前首相約翰遜似另有盤算。

 

陸上硬邊界VS海上硬邊界

 

　　自2020年12月31日午夜抵達Brexit終點站，英國脫離歐盟「出閘」已逾兩年，但北愛爾蘭卻仍留在「閘內」－－根據英歐2020年達成的《北愛爾蘭議定書》(脫歐協議的一部分)，北愛爾蘭繼續遵守歐盟單一市場規則，以防止與共享500公里邊境的愛爾蘭(歐盟成員國)之間，出現硬邊界(Hard border)；同時，從英國大陸進入北愛爾蘭的貨物，將在海上進行海關檢查。

 

 《溫莎框架(Windsor Framework)》被稱為取得歷史性突破。

 
　　換言之，該議定書相當於將北愛和愛爾蘭之間的陸上硬邊界，偷換成北愛和英國大陸之間的海上硬邊界，英國貨物進入自己領土的北愛，卻面對繁瑣海關手續，既阻礙貿易往來，更激發北愛內部「親英聯合派」和「民族統一派」的矛盾。


貨物只運北愛，可綠色免檢

 

　　鑑於此，早在前英揆約翰遜去年中遭逼宮辭職前一個月，他即祭出《北愛爾蘭議定書法案（Northern Ireland Protocol Bill）》，以推翻部分2020年達成的議定書條款，包括簡化部分海關檢查、廢除歐洲法院對《北愛議定書》英歐爭議的解釋權等，隨即遭歐盟強烈反對。

 

　　後來的故事即是眼下的最新進展。去年10月上任的新英揆辛偉誠昨日宣布，與歐盟就修訂《北愛議定書》取得歷史性突破，根據新「溫莎框架」，英國大陸貨物若只運往北愛，可經綠色通道免檢(若有可能運往歐盟，則經紅線)；辛偉誠誇耀，這意味著英國超市貨架上的所有食品，都可在北愛超市買到。

 

　　此外，框架引入Stormont brake(剎車機制)，允許北愛爾蘭議會對新的歐盟商品規則提出異議，相當於維護北愛的主權。

 

約翰遜失威，強硬派或添亂

 

　　辛偉誠與馮德萊恩以和為貴，稱《溫莎框架》標誌英歐新關係的開始，刺激英鎊兌美元急升1%企上1.2；但就對前任約翰遜主張的《北愛議定書法案》毫不留情，稱「我們既不需要它，也沒有可靠的法律依據來推行」，儘管紅綠通道方案幾乎如出一轍。

 

 英歐關係驟然緩和，能否令英國今年避過衰退？(Rishi Sunak Twitter)

 
　　現在的問題是，該框架能否獲得保守黨右翼強硬派以及北愛內部不同政黨的支持，尤其是當辛偉誠的風頭顯著蓋過約翰遜。保守黨後座議員Mark Francois就稱，新協議難以避免未來有關北愛的爭議最終仍進入歐洲法院。而約翰遜據報已告誡親英的民主統一黨(DUP) ，對新協議保持謹慎。

 
　　DUP黨魁Jeffrey Donaldson就稱，協議取得重大進展，但人們仍對歐盟法律對北愛的持久作用表示擔憂，聲稱將基於7條標準(包括北愛-英國間貨物免檢、北愛在法律方面有發言權等)來審視細節。稍顯意外的是，反對黨工黨罕有表示將支持達成該協議。

 
　　英歐關係驟然緩和，能否令英國今年避過衰退？隨著英國央行量化緊縮行動或給納稅人帶來高達2000億英鎊的損失，英鎊恐仍弱不禁風。

 

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#脫歐 #溫莎框架 #北愛爾蘭 #硬邊界

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk