傳蔡英文8月前訪美，96年台海危機會否重演？

俄烏戰爭屆滿周年。戰事爆發初期台灣綠營傳媒和政界人士，不斷以「今日烏克蘭，明日台灣」來宣揚中國大陸攻台可能一觸即發。過去一年，美國更順著這句話的精神扭轉對台政策，企圖把俄羅斯陷入戰爭拖累國力的情景，複製到台灣。美國的算盤打得精，不惜將台灣推向戰爭邊緣，刺激北京對台動武以便削弱中國國力。

「今日烏克蘭，明日台灣」是否成真值得關注。

去年陸續有美國學者，將以往台灣對應兩岸戰爭的「濱海決戰」策略，改為引解放軍登陸，進而打到巷戰和游擊戰，以台灣作為長期戰場，消耗解放軍戰力。在戰爭期間，這些專家更提出炸毀台灣基礎設施，撤走台積電等高科技公司，讓大陸最後得到的只是一片廢墟。

台灣輿論將這種戰術稱為「毀台論」，進而演變為所謂的「疑美論」，也就是懷疑美國對台灣所做的一切，並非以所謂民主自由作為出發點，一切都為了美國的國家利益，不惜毀滅台灣。民進黨當局則反擊認為是北京方面的大外宣、對台滲透統戰，並將提出這種論調的政治人物和傳媒，扣上中共同路人的帽子。

為了證實美國是台灣真正的朋友，近日又傳出蔡英文將在8月前訪美。綠營人士更透露，一旦成行將給民進黨當局和台灣民眾一顆定心丸，顯示台美邦誼深厚穩固。

蔡英文預計8月訪美，輿論認為極可能引發兩岸緊張。

回顧去年，時任美國眾議院議長佩洛西訪台後，解放軍進行圍台軍演，首度將飛彈射到台灣東部海域，警告美國如果在兩岸爆發戰爭時，中方有能力以飛彈攻擊集結在東部的艦隊。軍演另一目標，就是否定了兩岸數十年默契的海峽中線，此後大陸幾乎每天都派出軍機和船艦越過中線，讓台軍為了監視相關機艦而疲於奔命。

蔡英文訪美的目的，除了是為她8年任期留下歷史記錄之外，也為明年舉行的總統大選造勢加溫。根據率先透露消息的日本傳媒報導，蔡英文訪美其中一個可能的行程，是前往康乃爾大學發表演講。回顧1996年，時任總統的李登輝也前往同一所大學演講，隨後就引發96年飛彈危機，解放軍第二砲兵部隊和南京軍區分別向台灣外海發射飛彈，並舉行兩棲登陸作戰演習。美國則緊急調動兩個航母戰鬥群進入台灣海峽，讓兩岸陷入一觸即發的態勢。

當年中國的軍力與美軍有相當差距，但近年根據多個美國智庫和學者的分析及兵棋推演，如果戰事發生在中國近海，加入地緣考量的因素，美軍其實沒有必勝的把握。古有明訓，兵兇戰危，偏偏就是有人為了自身利益，不惜犧牲別人，導致生靈塗炭。只願台灣民眾能夠拒絕洗腦，發揮智慧和判斷力，拒絕當他國手中與取予求的棋子，才是自保之道。