  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
親子理財
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

13/04/2023

不亂花錢便算是理財？

#理財
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　解答家長對理財的疑惑：

 

　　（一）有人認為理財兩個字其實很空泛，是否不亂花錢便算是理財？

 

　　（二）成功的理財有沒有標準？

 

和大家討論問題（一）：有人認為理財兩個字其實很空泛，是否不亂花錢便算是理財？

 

　　OECD（經濟合作與發展組織）在20多年前已有理財課程的指引，提議教導要包括儲蓄、消費、消費者的權益、銀行服務、投資等（主要是保險的概念例如駕駛保險）。如果就剛才提出的例子，只教一樣東西（不亂花錢）便算是理財，那麼將全部錢儲起也算是理財？

 

　　換句話說理財教育要較全面及有系統地進行，不能只教導單一的知識例如儲蓄或消費。

 

（istock）

 

　　要達到理財效果及行為上的改變，要以建立理財知識，良好的理財態度及行為，正確的金錢價值觀做基礎。千萬不要忽略灌輸正確價值觀的重要性，包括合法及有耐性賺錢/累積財富，及分享等。

 

　　我們講下過去20、30年的兒童、青少年理財研究，主要集中在儲蓄、消費兩個範疇，即使講到投資，但只限於買保險例如駕駛保險。直至近10年因為隨著社會、科技、環境的變化，理財課程開始加入投資、分享助人的元素。

 

　　故此我們認為兒童、青少年理財教育不能斬件式的推行，例如只教儲蓄和消費，不教其他元素。應該有系統及全面性，從儲蓄、消費、投資與分享、金錢的意義及作用等都要灌輸（例如4S課程）。否則如果學生單是學習理財知識，但態度和行為沒有得到改善，研究顯示對他們的幫助不大。

 

回答問題（二）：成功的理財有沒有標準？

 

　　到底有沒有成功的理財標準？據我們了解，應該沒有研究為成功的理財定下標準。正如理財智商（Financial Quotient，FQ），沒有或者很少研究提到FQ這個名詞，研究集中理財知識、態度和行為（Financial knowledge, attitude and behavior）。

 

　　有些人認為別人賺很多錢（透過工作、生意或投資）或者非常富裕便算是成功理財，這樣把財富等同成功理財掛勾的標準不夠全面。

 

　　OECD（經濟合作與發展組織）理財課程的指引，以良好的理財態度，正確的金錢價值觀和理財行為做基礎。所以切勿忽略建立良好理財態度及價值觀的重要性，包括合法及有耐性賺錢／累積財富，及分享等。（例子，投機、賺快錢導致觸犯法例，瑯璫入獄）

 

　　最後，研究指出良好理財的重要元素也應該包括培養耐性（延伸滿足）及分享等，除了提升理財能力，對個人的心理健康也有正面的影響。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多親子理財文章

你可能感興趣

#理財

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk