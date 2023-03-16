16/03/2023
和子女訂下理財規則，影響孩子深遠
李錦
李錦
兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人
－香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士
－主講超過200場「親子、理財」講座及研討會
－與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育
－著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》
－30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師
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親子理財
本欄隔周四更新
繼上周講解了親子理財的重要概念，分享實用親子理財建議，訂下理財規則：
～教理財不能紙上談兵
～先和子女約定
～零用錢純粹作零用的用途
上期講了一些教親子理財的重要概念及留意事項，這篇文章分享如何和子女訂下理財規則，給父母一行實用的親子理財建議。
（istock）
教子女理財不能紙上談兵，開始給零用錢之前，便要先和子女約定，定下一些規則。例如要先將零用錢儲起一些才用，「先儲後使」，零用錢是純粹作買零食及小文具的用途，其他父母會負責。
（一）【教理財不能紙上談兵】我們建議給零用錢的適當時候是升小四開始，一般最遲是升上高中前便應該有零用錢。點解呢？因為這個年齡的孩子有能力處理金錢，其次是他們的社交圈子擴闊，變得更有需要。有錢才可以學習怎樣運用，教理財不能紙上談兵。至於讀小二的可以等多兩年才給零用錢。
（二）【先和子女約定】不論是零用錢或者利是錢的運用，父母不應任由子女發揮。開始前一定要先和子女約定，要他們跟從一些要求，才開始給。首先，有錢前應要「先儲蓄，後消費」；第二，消費前要先和父母商量，得到父母同意；不過量的零食、文具等小金額消費例外。第三，如果用八達通卡，只能用作坐車用。
（三）【零用錢純粹作零用的用途】我們強調給零用錢應純粹只是作零用的用途，不應和車費或午膳等的費用混在一起，這樣令到孩子產生混淆，例如為了買喜愛的玩具或零食，不吃午飯。坐車可以給孩子一張八達通卡，強調純粹作坐車用。至於每餐午膳多少，可以和孩子達成一個數目，最後訂好一周給多少零用錢。將三項數目分開，這樣做的好處是數目分明，減少問題發生。
好處
愈早和子女訂下理財規則的好處：
【避免親子磨擦】從一開始和孩子約定很重要，因為如果遲了一年才定立規矩，已經太遲了。孩子會很不願意跟隨，或者已養成了習慣，從而產生很多本來可以避免的親子磨擦。相反，如果我們愈早建立孩子良好的理財態度，正確的金錢價值觀，親子摩擦減少，關係自然較好。
【教不好理財，影響深遠】從小開始教不好孩子理財，影響深遠，短期影響親子關係，長遠包括負債較多、儲蓄少、投資態度不正確導致不必要的損失、生活壓力較大、生活滿意度較低、心理健康較差等等，近年有很多研究證實。
總結，親子磨擦在家庭中或多或少發生，父母有不同的體驗，原因包括金錢、讀書、學業、品行、生活習慣等，如果可以減少金錢帶來的親子煩惱，幫助便很大了。所以父母要愈早和子女約定如何處理金錢非常重要，對孩子一生有深遠的影響。
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